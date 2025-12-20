Kerala
സിനിമാ നടന് ശ്രീനിവാസന് അന്തരിച്ചു
കൊച്ചി| സിനിമാ നടനും തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ ശ്രീനിവാസന് അന്തരിച്ചു. 69 വയസ്സായിരുന്നു. തൃപ്പൂണിത്തുറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽവച്ചാണ് അന്ത്യം. ഏറെ നാളായി രോഗബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
48 വര്ഷം നീണ്ട സിനിമാ ജീവിതത്തില് ഇരുന്നുറിലേറെ ചിത്രങ്ങളില് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1977ല് പി എ ബക്കര് സംവിധാനം ചെയ്ത മണിമുഴക്കത്തിലൂടെയാണ് സിനിമയിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. ഓടരുതമ്മാവാ ആളറിയാം ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ തിരക്കഥ. നർമ്മത്തിനു പുതിയ ഭാവം നൽകിയ ശ്രീനിവാസന് സ്വന്തം സിനിമകളിലൂടെ സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നർമത്തിന്റെ സഹായത്തോടേ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിച്ചു.
മദ്രാസിലെ ഫിലിം ചേംബര് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നിന്ന് സിനിമാ അഭിനയത്തില് ഡിപ്ലോമ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യകാലത്ത് ശ്രീനിവാസന് ഡബ്ബിംഗ് ആര്ട്ടിസ്റ്റായും പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നു. സിനിമാ പഠനകാലത്ത് രജനികാന്ത് ശ്രീനിവാസന്റെ സഹപാഠിയായിരുന്നു.