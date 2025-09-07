Kerala
പാലക്കാട് കരിങ്കരപ്പുള്ളിയില് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്
മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശിനി വത്സല (75) ആണ് മരിച്ചത്. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
Latest
Uae
യു എ ഇ സ്കൂളുകളില് ജങ്ക് ഫുഡ് നിരോധിച്ചു; വിദ്യാര്ഥികളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗം
National
മഴക്കെടുതി: ഹിമാചലില് ഈവര്ഷം മരിച്ചത് 366 പേര്; 41 പേരെ കാണാതായി
Kerala
Kerala
കസ്റ്റഡി മര്ദനം; പോലീസിനെതിരെ ആരോപണവുമായി എസ് എഫ് ഐ മുന് നേതാവ്
Kerala
പീച്ചി കസ്റ്റഡി മര്ദനം: കൂടുതല് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഹോട്ടല് ഉടമ കെ പി ഔസേഫ്
National
നികുതി വെട്ടിപ്പ് പ്രതിയെ യു എ ഇ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറി
International