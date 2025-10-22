ഫ്രഷ് കട്ട് പ്രതിഷേധം; പരീശീലനം നേടിയ ജില്ലക്കു പുറത്തുള്ള എസ് ഡി പി ഐക്കാര്‍ നുഴഞ്ഞുകയറി കലാപം അഴിച്ചുവിട്ടതായി സി പി എം

Kerala
കോഴിക്കോട് | താമരശ്ശേരിയിലെ ഫ്രഷ് കട്ട് അറവുമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തില് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവര്ത്തകര് നുഴഞ്ഞുകയറി കലാപം അഴിച്ചുവിട്ടതായി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പ്രസ്താവനയില് ആരോപിച്ചു. നിരപരാധികളായ ജനങ്ങളെ മുന്നിര്ത്തി കലാപം സൃഷ്ടിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന ഗൂഢശക്തികളെ നിയമത്തിന് മുന്നില് കൊണ്ടുവരണമെന്നും അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കട്ടിപ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ ഇറച്ചിപ്പാറയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഫ്രഷ് കട്ട് അറവ് മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിലെ ദുര്ഗന്ധം കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയ സമീപവാസികളായ ജനങ്ങള് ദീര്ഘകാലമായി സമരത്തിലാണ്. ജനങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് തര്ക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. പ്രശ്നങ്ങള് ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കാന് നടപടികള് ഉണ്ടാവണം.
ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പിന്ബലത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഫ്രഷ് കട്ട് അറവ് മാലിന്യ പ്ലാന്റിനെതിരെ ജനങ്ങള് നടത്തിവരുന്ന സമരങ്ങളെല്ലാം ശക്തവും സമാധാനപരവുമായിരുന്നു.
പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങളെ മറയാക്കി ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന സമരത്തില്മുന്കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം എസ് ഡി പി ഐ അക്രമികള് നുഴഞ്ഞ് കയറുകയും കലാപം അഴിച്ചുവിടുകയുമായിരുന്നു. നിരവധി വാഹനങ്ങള് അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും സ്വത്ത് വകകള് നശിപ്പിക്കുകയും പോലീസിനെ അക്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് പരിശീലനം ലഭിച്ച ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നു പോലും എത്തിച്ചേര്ന്ന എസ് ഡി പി ഐ ക്രിമിനലുകളാണെന്നും പ്രസ്താവന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മാലിന്യ പ്ലാന്റ് പരിസരത്ത് സമരക്കാരും പോലീസും ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. നാട്ടുകാര് നടത്തിയ പ്രതിഷേധം സംഘര്ഷത്തില് കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. സമരക്കാര് പ്ലാന്റിന് തീവെക്കുകയും ഫ്രഷ് കട്ടിന്റെ മാലിന്യ ശേഖരണ വാഹനങ്ങള്ക്ക് നേരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തു. കല്ലേറില് പോലീസുകാര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പിന്നാലെ പ്രതിഷേധക്കാര്ക്ക് നേരെ പോലീസ് കണ്ണീര് വാതകം പ്രയോഗിച്ചു. ദുര്ഗന്ധം വമിക്കുന്നതായും പുഴയിലേക്ക് മാലിന്യം ഒഴുക്കുന്നതായും ആരോപിച്ച് നേരത്തെയും ഫ്രഷ് കട്ടിന്റെ അറവ് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിനെതിരെ പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് ആദ്യമായാണ് സംഘര്ഷത്തിലെത്തുന്നത്. പ്ലാന്റിന് പുറമെ ഫ്രഷ് കട്ട് വാഹനങ്ങളും അഗ്നിക്കിരയാക്കിയിരുന്നു.