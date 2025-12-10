Connect with us

Kerala

ഒന്നാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കാന്‍ നഗരത്തില്‍ എത്തിയ യുവതി ബസ് കയറി മരിച്ചു

എടത്വാ കുന്തിരിക്കല്‍ കണിച്ചേരില്‍ചിറ സ്വദേശിനി മെറീന (24)ആണ് മരിച്ചത്

Published

Dec 10, 2025 11:22 pm |

Last Updated

Dec 10, 2025 11:22 pm

ആലപ്പുഴ | ഒന്നാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കാന്‍ നഗരത്തില്‍ എത്തിയ യുവതി കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് കയറി മരിച്ചു. എടത്വാ കുന്തിരിക്കല്‍ കണിച്ചേരില്‍ചിറ സ്വദേശിനി മെറീന (24)ആണ് മരിച്ചത്. മെറീനയും ഭര്‍ത്താവും സഞ്ചരിച്ച ഇരുചക്രവാഹനം ബസില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഭര്‍ത്താവ് ഷാനോ കെ ശാന്തനെ വണ്ടാനം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

അമ്പലപ്പുഴ – തിരുവല്ല സംസ്ഥാന പാതയില്‍ രാത്രി 8.30ഓടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. എറണാകുളത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന മെറീന ഒന്നാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കാനായി ആലപ്പുഴയില്‍ എത്തിയതായിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഒന്നാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കാന്‍ നഗരത്തില്‍ എത്തിയ യുവതി ബസ് കയറി മരിച്ചു

Kerala

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന പോലീസ് സംഘം അപകടത്തില്‍പെട്ടു; അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

Kerala

ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കൊന്നും മറുപടിയില്ലാതെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ നിരത്തുന്നു: മുഖ്യമന്ത്രി

National

വോട്ട് കൊള്ള: സംവാദത്തിന് അമിഷ് ഷായെ വെല്ലുവിളിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

Kerala

നടന്‍ ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ട കോടതി വിധിക്കെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം

Kerala

പെരിയാറില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവ ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മുങ്ങി മരിച്ചു

National

സവര്‍ക്കര്‍ പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ ശശി തരൂര്‍ എത്തിയില്ല