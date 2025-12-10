Kerala
ചോദ്യങ്ങള്ക്കൊന്നും മറുപടിയില്ലാതെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള് നിരത്തുന്നു: മുഖ്യമന്ത്രി
വി ഡി സതീശന്റെ ഫേയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി
തിരുവനന്തപുരം | താന് ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങള്ക്കൊന്നും മറുപടി നല്കാന് തയ്യാറാവാതെ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള് നിരത്തുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. തന്നെ സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വി ഡി സതീശന്റെ ഫേയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്ണരൂപം: ഇന്നലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് ചില ചോദ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതിന് മറുപടി എന്ന മട്ടില് അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങള് ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തിനുപോലും ദൗര്ഭാഗ്യവശാല് അതില് ഉത്തരം കാണുന്നില്ല. പകരം വസ്തുതാ വിരുദ്ധവും അബദ്ധ ജഡിലവുമായ കുറെ കാര്യങ്ങള് നിരത്തുകയാണ്. ഞാന് ഉന്നയിച്ച ഒരു വിഷയത്തിന് പോലും കൃത്യമായ മറുപടി പറയാന് കഴിയാത്തതിനെ പരിതാപകരം എന്നേ വിശേഷിപ്പിക്കാനാകൂ.
പ്രതിപക്ഷം എന്നാല് നശീകരണ പക്ഷമാണ് എന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ദുരന്തമാണ് ഇത്. എന്തിനെയും എതിര്ക്കുക എന്നത് നയമായി സ്വീകര്ച്ചവര്ക്ക് ഓരോ വിഷയത്തിലും സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളെ പിന്നീട് ന്യായീകരിക്കാന് കഴിയില്ല. ഒരിക്കല് കൂടി ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നു. ലൈഫ് മിഷന്, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം, വയനാട് തുരങ്കപാത, തീരദേശ ഹൈവേ, ക്ഷേമ പെന്ഷന്, ദേശീയപാതാ വികസനം, ഗെയില് പൈപ്പ്ലൈന്, കിഫ്ബി, അതിദാരിദ്ര്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജന പദ്ധതി, കേരള ബാങ്ക്, കെ ഫോണ്, ചൂരല്മല-മുണ്ടക്കൈ, കെ-റെയില് എന്നീ വിഷയങ്ങളില് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് എന്ത്, ഇതിനു മുന്പ് സ്വീകരിച്ചതില് ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് അക്കമിട്ടുള്ള ചോദ്യം. അവയ്ക്കുള്ള മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു-മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പില് പറഞ്ഞു.
ലൈഫ്മിഷന്, വിഴിഞ്ഞം, തുരങ്കപാത, ദേശീയപാത വികസനം, തീരദേശ ഹൈവേ, ക്ഷേമപെന്ഷന് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കിയതിനൊപ്പം ചില ചോദ്യങ്ങള് തിരിച്ച് ചോദിക്കാനുണ്ടെന്നും അതിന് മറുപടി നല്കാന് തയ്യാറുണ്ടോ എന്നും സതീശന് ചോദിച്ചിരുന്നു. സംവാദത്തിനുള്ള സ്ഥലവും സമയവും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് സതീശന് പറഞ്ഞിരുന്നു.