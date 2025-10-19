Connect with us

Kerala

കാന്‍സര്‍ ചികിത്സാ രംഗത്തിന് കൂടുതല്‍ കരുത്ത് പകരും; സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ന്യൂക്ലിയര്‍ മെഡിസിനില്‍ പി ജി സീറ്റുകള്‍ അനുവദിച്ചു

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജിനാണ് സീറ്റുകള്‍ അനുവദിച്ചത്.

Published

Oct 19, 2025 7:48 pm |

Last Updated

Oct 19, 2025 7:48 pm

പത്തനംതിട്ട |  സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ന്യൂക്ലിയര്‍ മെഡിസിനില്‍ പി ജി സീറ്റുകള്‍ അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജിനാണ് സീറ്റുകള്‍ അനുവദിച്ചത്. രാജ്യത്ത് സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളില്‍ ആദ്യമായാണ് ന്യൂക്ലിയര്‍ മെഡിസിന് പി ജി പഠനം സാധ്യമാകുന്നത്.

മലബാര്‍ കാന്‍സര്‍ സെന്ററില്‍ റേഡിയേഷന്‍ ഓങ്കോളജിയില്‍ പി ജി സീറ്റുകള്‍ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. ന്യൂക്ലിയര്‍ മെഡിസിനിലേയും റേഡിയേഷന്‍ ഓങ്കോളജിയിലേയും ഉള്‍പ്പെടെ പി ജി സീറ്റുകള്‍ കേരളത്തിന്റെ കാന്‍സര്‍ ചികിത്സാ രംഗത്തിന് കൂടുതല്‍ കരുത്ത് പകരും. മെഡിക്കല്‍ കോളജുകള്‍ക്കായി 270 അധ്യാപക തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പി ജി സീറ്റുകള്‍ ലഭ്യമായത്. 81 പുതിയ മെഡിക്കല്‍ പി ജി സീറ്റുകള്‍ക്കാണ് കേരളത്തിന് ഇത്തവണ എന്‍ എം സി അനുമതി നല്‍കിയത്. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് 17, എറണാകുളം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് 15, കണ്ണൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് 15, കൊല്ലം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് 30, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് 2, മലബാര്‍ കാന്‍സര്‍ സെന്റര്‍ (എം സി സി) 2. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ഇന്‍ഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് വിഭാഗത്തിലും, ക്രിട്ടിക്കല്‍ കെയര്‍ വിഭാഗത്തിലും പി ജി സീറ്റുകള്‍ അനുവദിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കാന്‍സര്‍ ചികിത്സാ രംഗത്തിന് കൂടുതല്‍ കരുത്ത് പകരും; സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ന്യൂക്ലിയര്‍ മെഡിസിനില്‍ പി ജി സീറ്റുകള്‍ അനുവദിച്ചു

Kerala

തൊടുപുഴയില്‍ കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് മുത്തശ്ശിയും കൊച്ചുമകളും മരിച്ചു

Kerala

ജക്കാര്‍ത്തയില്‍ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോയ വിമാനത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അടിയന്തര ലാന്‍ഡിംഗ്

Kerala

കൊല്ലം കടക്കലില്‍ സിപിഐയില്‍ കൂട്ടരാജി;മുല്ലക്കര രത്‌നാകരന്റെ സഹോദരിയടക്കം 700ഓളം പേര്‍ പാര്‍ട്ടി വിട്ടു

National

മിച്ചല്‍ മാര്‍ഷ് മിന്നി; ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് ജയം

Kerala

കോട്ടയത്ത് വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 12 പവനും 28,000 രൂപയും കവര്‍ന്നു

Kerala

ഭാരതപ്പുഴയില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടു; ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, രണ്ടാമനായി തിരച്ചില്‍