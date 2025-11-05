Connect with us

ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ ജീവൻ പൊരുതുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തം സുരക്ഷാ ബോധത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഓരോ പൗരന്റെയും ജീവൻ അമൂല്യമാണ്. റെയിൽവേയുടെ ഈ അനാസ്ഥ തുടർന്നാൽ, നാളത്തെ ഇരകൾ ആരായിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. കേവലം അനുശോചനങ്ങളിലോ, നഷ്ടപരിഹാരത്തിലോ ഒതുങ്ങാതെ, ശക്തമായ സുരക്ഷാ കവചം തീർക്കാൻ റെയിൽവേ അധികൃതർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകണം. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ യാത്രകൾ സുരക്ഷിതമാകട്ടെ, ആർക്കും ഒരു ദുരനുഭവമുണ്ടാകാത്ത ഒരു നാളേക്ക് വേണ്ടി റെയിൽവേയുടെ കണ്ണുകൾ ഉടൻ തുറക്കട്ടെ…

