Kerala
വയനാട് തിരുനെല്ലിയില് കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് വയോധികയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
അപ്പപ്പാറ ചെറുമാതൂര് ഉന്നതിയിലെ ചാന്ദിനിയാണ് മരിച്ചത്. 65 വയസ്സായിരുന്നു.
കല്പ്പറ്റ|വയനാട് തിരുനെല്ലിയില് കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് വയോധികയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അപ്പപ്പാറ ചെറുമാതൂര് ഉന്നതിയിലെ ചാന്ദിനിയാണ് മരിച്ചത്. 65 വയസ്സായിരുന്നു. വനത്തിനുള്ളില് നിന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ചാന്ദിനിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തിരുനെല്ലി ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലാണ് സംഭവം. പനവല്ലി അപ്പപ്പാറ റോഡില് വനത്തിലേക്ക് കയറുന്ന ഭാഗത്താണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
അപ്പപ്പാറ വന മേഖലയില് ഇന്നലെ കാട്ടാനയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ വനം വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിലും സമീപത്തും കാട്ടാന ആക്രമിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
മൃതദേഹം പോസ്റ്റു്മോര്ട്ടത്തിനായി വയനാട് മെഡിക്കല് കോളജിലേക്ക് മാറ്റി. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് വയോധിക വനത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയത് എന്നതില് വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ലെന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു.