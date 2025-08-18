Kerala
വോട്ടര് പട്ടിക ക്രമക്കേട്; കൃഷ്ണ തേജക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങള് തള്ളി മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്
തിരുവനന്തപുരം | തൃശൂരിലെ വോട്ടര് പട്ടിക ക്രമക്കേട് വിവാദത്തില്മുന് കലക്ടര് കൃഷ്ണ തേജക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങള് തള്ളി മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്. ആരോപണങ്ങള് വസ്തുതാപരമായി ശരിയല്ലെന്നും തെറ്റിദ്ധാരണജനകവുമാണെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറായ രത്തന് കേല്ക്കറുടെ ഓഫീസ് നല്കിയ വിശദീകരണത്തില് പറയുന്നു.
കൃഷ്ണ തേജക്കെതിരായി ഉയര്ന്നുവന്ന ആരോപണങ്ങള് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വോട്ടര് പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണങ്ങള് ഉണ്ടെങ്കില് നിയമവഴി തേടണമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് അറിയിച്ചു. ചില മാധ്യമങ്ങളില് ചില ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വതന്ത്രവും ഘടനാപരവുമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിക്കുന്നതില് നിന്ന് എല്ലാവരും വിട്ടുനില്ക്കണമെന്നും വാര്ത്താകുറിപ്പില് പറയുന്നു.വോട്ട് അട്ടിമറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതികള് അന്ന് തന്നെ നല്കിയെങ്കിലും ഇടപെട്ടില്ലെന്നതാണ് മുന് കലക്ടര്ക്കെതിരായി ഉയര്ന്ന വിമര്ശം