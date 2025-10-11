Kerala
ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരായ അതിക്രമം; കോഴിക്കോട് ഐജി ഓഫീസിലേക്ക് കോണ്ഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചില് സംഘര്ഷം
സ്ഥലത്ത് വന് പോലീസ് സന്നാഹത്തെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കോഴിക്കോട്| ഷാഫി പറമ്പില് എംപിക്കെതിരായ പോലീസ് അതിക്രമത്തില് കോണ്ഗ്രസ് പ്രതിഷേധം ശക്തം. കോഴിക്കോട് ഐജി ഓഫീസിലേക്ക് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചില് സംഘര്ഷം. പോലീസിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായിട്ടാണ് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് എത്തിയത്. തുടര്ന്ന് പോലീസും പ്രവര്ത്തകരും തമ്മില് ഉന്തുംതള്ളുമുണ്ടായി. സ്ഥലത്ത് വന് പോലീസ് സന്നാഹത്തെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുതിര്ന്ന നേതാക്കള് ഇടപെട്ടെങ്കിലും സംഘര്ഷത്തിന് പരിഹാരമായില്ല. ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില് പോലീസ് തടഞ്ഞു. മുതിര്ന്ന നേതാക്കള് ഇടപെട്ട് പ്രവര്ത്തകരെ ശാന്തരാക്കിയെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം പ്രവര്ത്തകര് സ്ഥലത്ത് തുടരുകയാണ്.
മട്ടാഞ്ചേരിയിലും യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് പ്രതിഷേധിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന സര്ക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടി ഇന്ന് കൊച്ചിയില് നടക്കുന്നുണ്ട്. കൊച്ചി വാട്ടര് മെട്രോ ടെര്മിനല് ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് റോഡ് മാര്ഗമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുക. ഈ വഴിയിലാണ് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ദേഹത്ത് കരി ഓയില് ഒഴിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്. റോഡില് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച പ്രവര്ത്തകരെ പോലീസ് എത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കി. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പലയിടത്തും പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമാകുകയാണ്.