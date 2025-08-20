National
ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; സി പി രാധാകൃഷ്ണന് നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചു
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ആദ്യത്തെ പത്രിക വരണാധികാരിക്ക് സമര്പ്പിച്ചത്.
ന്യൂഡല്ഹി | ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പില് എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥിയായി സി പി രാധാകൃഷ്ണന് നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര്ക്കുമൊപ്പമെത്തിയായിരുന്നു പത്രികാസമര്പ്പണം. വരണാധികാരിയായ രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറല് പി സി മോദിക്കാണ് നാമനിര്ദ്ദേശപത്രിക സമര്പ്പിച്ചത്.
പ്രധാന പത്രികയ്ക്കൊപ്പം മൂന്ന് സെറ്റ് പത്രികകൂടി സി പി രാധാകൃഷ്ണന് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ആദ്യത്തെ പത്രിക വരണാധികാരിക്ക് സമര്പ്പിച്ചത്. നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പാര്ലമെന്റ് വളപ്പിലെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളുടെ പ്രതിമകള് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രേരണാ സ്ഥലിലെത്തി അഭിവാദ്യങ്ങള് അര്പ്പിച്ചു.ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്, ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനുമായ ജെ പി നദ്ദ, ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിന് ഗഡ്കരി എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു
തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നുള്ള മുതിര്ന്ന ബിജെപി നേതാവാണ് സി പി രാധാകൃഷ്ണന്. മുന് പാര്ലമെന്റ് അംഗവും ഝാര്ഖണ്ഡ്, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവര്ണറുമായിരുന്നു. നിലവില് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവര്ണറാണ്.
അതേ സമയം ഇന്ഡ്യ സഖ്യം സ്ഥാനാര്ഥി റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് സുദര്ശന് റെഡ്ഡി വ്യാഴാഴ്ചയോടെ നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിക്കും. സെപ്റ്റംബര് ഒമ്പതിനാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്