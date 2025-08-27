Obituary
വർക്കല സ്വദേശി ദുബൈയിൽ നിര്യതനായി
അസുഖം കാരണം കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ദുബൈ റാശിദ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു
ദുബൈ | തിരുവനന്തപുരം വർക്കല വെട്ടൂർ റാത്തിക്കൽ സ്വദേശി നിയാസ് ഷാജഹാൻ (51) ദുബൈയിൽ നിര്യതനായി. ദുബൈയിലെ ചായപ്പൊടി കമ്പനിയിൽ സെയിൽസ്മാനായി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്ന നിയാസിനെ അസുഖം കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ദുബൈ റാശിദ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.
പരേതരായ ഷാജഹാൻ- തങ്കച്ചി ഉമ്മാൾ എന്നിവരുടെ മകനാണ്. ഭാര്യ: തമീം ബീഗം, മക്കൾ: സഫ, മർവ. സഹോദരങ്ങൾ: മുംതാസ്, അൻസാർ, അസീഫ, ലീന. നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Ongoing News
സ്ത്രീ മഹിമ പറയുന്ന നാൽപത് നബി വചന സമാഹാരം ഗൾഫിൽ പ്രകാശിതമായി
Education
'പാരന്റിങ്, തിരുനബി മാതൃകകള്': ശമാഇലു റസൂല് പഠന കോഴ്സ്; രജിസ്ട്രേഷന് ശനിയാഴ്ച അവസാനിക്കും
Obituary
വർക്കല സ്വദേശി ദുബൈയിൽ നിര്യതനായി
International
സഊദിയിലെ അല്ഖോബാറില് മൂന്ന് മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യന് യുവതി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു
Kerala
സതീശന് നിലവാരത്തകര്ച്ച സംഭവിച്ചുതുടങ്ങി; ആരോപണവുമായി പി എസ് സഞ്ജീവ്
Kerala
തോട്ടപ്പള്ളി കൊലപാതകം: മൂന്നാം പ്രതി അബൂബക്കറിന് ജാമ്യം
Kerala