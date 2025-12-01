Kerala
മസാല ബോണ്ട്: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിക്കും തോമസ് ഐസക്കിനും ഇ ഡി നോട്ടീസ്
ഫെമ നിയമം ലംഘിച്ചു എന്നു കണ്ടെത്തിയാണ് ഇ ഡി അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസ് അയച്ചത്
തിരുവനന്തപുരം | കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്, മുന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര്ക്ക് ഇ ഡി നോട്ടീസ് അയച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര്ക്ക് നേരിട്ടോ പ്രതിനിധി വഴിയോ അഭിഭാഷകന് വഴിയോ നിയമപരമായി നോട്ടീസിന് മറുപടി നല്കാന് അവസരമുണ്ട്. കേസില് തുടര് നടപടികള് ഉടന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചട്ടങ്ങള് (ഫെമ) ലംഘിച്ചു എന്നു കണ്ടെത്തിയാണ് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. കേരള ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് ഇന്വെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോര്ഡ് (കിഫ്ബി) ധനസമാഹരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കേരളം മസാല ബോണ്ട് ഇടപാട് നടത്തിയിരുന്നത്.
ഈ ഇടപാടില് ഫെമ നിയമം ലംഘിച്ചു എന്ന് ഇ ഡി കണ്ടെത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ചെന്നൈയിലെ അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റിക്ക് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ തുടര്ച്ചയായിട്ടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര്ക്ക് നോട്ടീസ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.