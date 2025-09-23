Connect with us

ഏകലവ്യയിൽ ഒഴിവുകൾ

വിവിധ തസ്തികകളിലായി 7,267 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

Published

Sep 23, 2025 8:35 am

Last Updated

Sep 23, 2025 8:35 am

നാഷനൽ എജ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ട്രൈബൽ സ്റ്റുഡന്റ്‌സിന് കീഴിലുള്ള ഏകലവ്യ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്‌കൂളുകളിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലായി 7,267 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തുന്ന പരീക്ഷ വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

1. പ്രിൻസിപ്പൽ 225: മാസ്റ്റർ ബിരുദവും ബി എഡ്/ത്രിവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബി എഡ്- എം എഡ്/ബി എഡ് ഉൾപ്പെട്ട നാല് വർഷ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബിരുദം. 50 വയസ്സ് കവിയരുത്. ശമ്പളം 78,800-2,92,200.

2. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ടീച്ചർ 1,460: ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബി എഡ് ഉൾപ്പെട്ട ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി ജി. 40 വയസ്സ് കവിയരുത്. 47,600-1,51,100 രൂപ ശമ്പളം.

3. ട്രെയിൻഡ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ടീച്ചർ 3,962: ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഡിഗ്രി/പി ജിയും ബി എഡ്/ത്രിവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബി എഡ്- എം എഡ്, അപേക്ഷകർ സി ടെറ്റ് നേടിയവരാകണം. 35 വയസ്സ് കവിയരുത്. 44,900-1,42,400 രൂപ ശമ്പളം.

4. ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് 550: നഴ്സിംഗിൽ ബി എസ് സി നഴ്‌സിംഗ് കൗൺസിൽ രജിസ്‌ട്രേഷനും കുറഞ്ഞത് 50 കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രിയിൽ രണ്ടര വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും. 35 വയസ്സ് കവിയരുത്. 29,200-92,300 രൂപ ശമ്പളം.

5. ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ 635: ബിരുദം/റീജ്യനൽ കോളജ് ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് നാല് വർഷ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബിരുദം. 35 വയസ്സ് കവിയരുത്. 29,200-92,300 രൂപ ശമ്പളം.

6. അക്കൗണ്ടന്റ് 61: കൊമേഴ്‌സ് ബിരുദം . 30 കവിയരുത്. 35,400-1,12,400 രൂപ ശമ്പളം.

7. ജൂനിയിർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസ്സിസ്റ്റന്റ് 228: 12ാം ക്ലാസ്സ് ജയവും മിനുട്ടിൽ 35 ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക്, 30 ഹിന്ദി വാക്ക് ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ്. 30 കവിയരുത്. 19,900-63,200 രൂപ ശമ്പളം.

8. ലാബ് അറ്റൻഡന്റ് 146: പത്താം ക്ലാസ്സ് വിജയവും ലബോറട്ടറി ടെക്‌നിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡിപ്ലോമയും. അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് വിഷയത്തിലുള്ള പ്ലസ്ടു. 30 കവിയരുത്. 18,000-56,900 രൂപ ശമ്പളം.

 

