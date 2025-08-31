International
യു എ ഇയുടെ ഒമ്പതാമത് മാനുഷിക സഹായ കപ്പല് ഗസ്സയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു
7,000 ടണ് ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായാണ് കപ്പല് അബൂദബിയിലെ ഖലീഫ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്.
അബൂദബി | യു എ ഇയുടെ ഒമ്പതാമത് മാനുഷിക സഹായ കപ്പല് ഗസ്സയിലേക്ക് തിരിച്ചു.
7,000 ടണ് ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായാണ് കപ്പല് അബൂദബിയിലെ ഖലീഫ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്.
‘ഓപറേഷന് ഗാലന്റ് നൈറ്റ് 3’ എന്ന യു എ ഇയുടെ മാനുഷിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്. എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസന്റ് അതോറിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് ഏര്പ്പെടുത്തിയ കപ്പലില് 5,000 ടണ് ഭക്ഷണ പാഴ്സലുകള്, കമ്മ്യൂണിറ്റി അടുക്കളകള്ക്കുള്ള 1,900 ടണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്, 100 ടണ് മെഡിക്കല് ടെന്റുകള്, അഞ്ച് ആംബുലന്സുകള് എന്നിവയുണ്ട്.
കഠിനമായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങള് നേരിടുന്ന ഗസ്സയിലെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് അവശ്യവസ്തുക്കള് എത്തിച്ച് മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി ലഘൂകരിക്കുക എന്നതാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
യാത്രക്കാരി ബസില് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു
Kerala
മള്ട്ടി ആക്സില് വാഹനങ്ങള്ക്ക് പ്രവേശിക്കാം; താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളില് ഇളവ്
Uae
അബൂദബി സ്ട്രീറ്റിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാന് പുതിയ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്
Uae
വേനല്ക്കാലത്ത് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ആശ്വാസമായി 'ഫ്രിഡ്ജ് അല് ഫരീജ്' പദ്ധതി
Kerala
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം; പിന്തുണയുമായി എസ് എന് ഡി പിയും
Uae
ഇസ്ലാമാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തന ചുമതല യു എ ഇക്ക്
Kerala