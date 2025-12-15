Kerala
തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് മേയറെയും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറെയും ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചേക്കും
വി വി രാജേഷ്, ആര് ശ്രീലേഖ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് മേയര് സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് മേയറെയും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറെയും ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചേക്കും. വി വി രാജേഷ്, ആര് ശ്രീലേഖ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് മേയര് സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഒപ്പം നേമത്ത് നിന്ന് വിജയിച്ച എം ആര് ഗോപന്റെ പേരും പരിഗണന പട്ടികയിലുണ്ട്.
ഡെപ്യുട്ടി മേയര് സ്ഥാനം ശ്രീലേഖ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലെങ്കില് സിമി ജ്യോതിഷിനെയോ ആശാനാഥിനെയോ പരിഗണിക്കും.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
നടന് ദിലീപിന്റെ സിനിമ പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു; കെഎസ്ആര്ടിസി ബസില് പ്രതിഷേധം
National
ലയണല് മെസ്സി ഇന്ന് ഡല്ഹിയില്; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും
Kerala
എസ്ഐആര്; രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത്
Kerala
എഴുത്തുകാരന് എം രാഘവന് അന്തരിച്ചു
International
ഒമാനിലെ ജ്വല്ലറിയില് വന് സ്വര്ണ്ണക്കവര്ച്ച; ഭിത്തി തുരന്ന് 23 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ സ്വര്ണം കവര്ന്നു
Kerala
ബലാത്സംഗക്കേസുകളില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് നിര്ണായകം; രണ്ടു കേസുകളും ഹൈക്കോടതി ഇന്നു പരിഗണിക്കും
Kerala