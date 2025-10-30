International
ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്പിങ്ങും തമ്മിലുള്ള നിര്ണായക കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന്
ബുസാന് | അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്പിങ്ങും തമ്മിലുള്ള നിര്ണായക കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്നു നടക്കും. ആറ് വര്ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഏഷ്യ പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി രാഷ്ട്ര നേതാക്കളുടെ കൂടിക്കാഴ്ച. വ്യാപാര തര്ക്കങ്ങള് ആകും പ്രധാന ചര്ച്ച വിഷയം.
വര്ധിച്ച് വരുന്ന വ്യാപാര തര്ക്കങ്ങള്ക്കും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വത്തിനും ഇടയിലാണ് നിര്ണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്. 2019ന് ശേഷം ട്രംപും ഷീയും തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയായിരിക്കും ഇത്. 2019ല് ജപ്പാനില് നടന്ന ജി 20 ഉച്ചകോടിയിലാലണ് ഇരുവരും അവസാനമമാുയി കണ്ടിരുന്നത്.
സമീപമാസങ്ങളില് വഷളായ വ്യാപാരക്കരാര് പുനസ്ഥാപിക്കുകയാണ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇരുപക്ഷവും ആശങ്കയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് ചര്ച്ചകള്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്.