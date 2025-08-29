Connect with us

Kerala

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയകള്‍ക്ക് താല്‍ക്കാലിക പരിഹാരം; അധികൃതര്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കി

ആന്‍ജിയോപ്ലാസ്റ്റി നടത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങളില്ലത്തിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ഹൃദയശസ്ത്ക്രിയ നിര്‍ത്തിവെച്ചിരുന്നത്.

കോഴിക്കോട്|കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ക്ക് താല്‍ക്കാലിക പരിഹാരമായതായി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് അധികൃതര്‍. കാരുണ്യഫണ്ടില്‍ നിന്ന് അടിയന്തരമായി തുക കൈമാറുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് ഉറപ്പ് നല്‍കിയതായി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അറിയിച്ചു. ആന്‍ജിയോപ്ലാസ്റ്റിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ബലൂണുകളും ഗൈഡ് വയറുകളും ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ എത്തിക്കും.ആന്‍ജിയോപ്ലാസ്റ്റി നടത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങളില്ലത്തിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ഹൃദയശസ്ത്ക്രിയ നിര്‍ത്തിവെച്ചിരുന്നത്. വിതരണക്കാര്‍ക്കുള്ള മരുന്ന് കുടിശ്ശിക സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കാതയതോടെയാണ് ഉപകരണ ലഭ്യത നിലച്ചത്. 19 മാസത്തെ കുടിശ്ശികയാണ് വിതരണക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കാനുള്ളത് .

സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളിലും ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലുമായി 158.68 കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയുണ്ടെന്ന് വിതരണക്കാരുടെ സംഘടന പറയുന്നു. ഇതില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കുടിശ്ശികയുള്ളത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജിലാണ്. മാര്‍ച്ച് മാസം വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക ആഗസ്റ്റ് 31 നുള്ളില്‍ നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാനാണ് മരുന്ന് വിതരണക്കാരുടെ തീരുമാനം.

 

 

