Connect with us

Kerala

അമിത വേഗത്തില്‍ ബസ് ഓടിച്ചത് നേരിട്ട് കണ്ടു; ഡ്രൈവറോട് ലൈസന്‍സ് പോയിട്ടോയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗതാഗത മന്ത്രി

അമിത വേഗം, ഇടതുവശത്തുകൂടി ഓവര്‍ടേക്കിങ് തുടങ്ങി അപകടകരമായ രീതിയില്‍ ബസ് ഓടിച്ചതിന് മന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ബസ് ഡ്രൈവറുടെ ലൈസന്‍സ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു.

Published

Oct 22, 2025 8:54 am |

Last Updated

Oct 22, 2025 8:54 am

കാക്കനാട്|അമിത വേഗതയില്‍ ബസ് ഓടിച്ചതിന് സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവറുടെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത് മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ്. ഇന്നലെ രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് സംഭവം. ഗതാഗത മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാര്‍ കൊച്ചി നഗരത്തിലൂടെ സ്വകാര്യ കാറില്‍ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴാണ് ബസിന്റെ അമിത വേഗം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. മന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശമനുസരിച്ച് കാറില്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആള്‍ ഈ രംഗങ്ങളൊക്കെ ഫോണില്‍ പകര്‍ത്തി. ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ എറണാകുളം ആര്‍ടിഒ കെ ആര്‍ സുരേഷിന് വാട്സാപ്പില്‍ അയച്ചു കൊടുത്തു.

ഉടന്‍ തന്നെ കങ്ങരപ്പടി സ്വദേശിയായ ബസ് ഡ്രൈവറും ഉടമയുമായ റഹീമിന്റെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് ആര്‍ടിഒ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ബസ് പെര്‍മിറ്റ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യാന്‍ ആര്‍ടിഎ ബോര്‍ഡിലേക്ക് ശുപാര്‍ശയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമിത വേഗം, ഇടതുവശത്തുകൂടി ഓവര്‍ടേക്കിങ് തുടങ്ങി അപകടകരമായ രീതിയില്‍ ബസ് ഓടിച്ചതിനാണ് മന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം മോട്ടോര്‍വാഹന വകുപ്പ് നടപടിയെടുത്തത്. .

മന്ത്രി യാത്ര ചെയ്ത വാഹനത്തില്‍ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബോര്‍ഡോ പോലീസ് അകമ്പടിയോ ഇല്ലാതെയായിരുന്നു. ഈ കാറിനു പിന്നാലെയെത്തിയ ബസ് ഇടതുവശത്തു കൂടി ഓവര്‍ടേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. മുന്നിലുള്ള മറ്റ് ചെറുവാഹനങ്ങളെയും മാറ്റിച്ച് ബസ് അമിതവേഗത്തില്‍ ഓടുകയായിരുന്നു. ബസിന്റെ പിന്നാലെ മന്ത്രിയുടെ കാറും പോയി. ഒന്നര കിലോമീറ്റര്‍ പിന്നിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പില്‍ ഒതുക്കിയപ്പോള്‍ കാറിന്റെ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തി ഡ്രൈവറോട് ‘തന്റെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് പോയിട്ടോ’യെന്ന് മന്ത്രി വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു. ബസ് ഡ്രൈവറെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് ആര്‍ടിഒ ലൈസന്‍സ് രണ്ടുമാസത്തേക്ക് സസ്പെന്‍ഡു ചെയ്തത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വനിതാ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചറെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം; വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറസ്റ്റില്‍

National

അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ ഏറ്റ്മുട്ടലിനിടെ ഉള്‍ഫ ഭീകരനെ വധിച്ചു; മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍

Kerala

ചീനിക്കുഴി കൂട്ടക്കൊലപാതക കേസില്‍ വിധി ഇന്ന്

Kerala

ശബരിമല ദര്‍ശനം; രാഷ്ട്രപതി സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഹെലിപാഡിലെ കോണ്‍ക്രീറ്റില്‍ താഴ്ന്നു

Kerala

തിരുനെല്ലി റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌കൂളില്‍ ആദിവാസി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോട് കൊടുംക്രൂരത; 127 പെണ്‍കുട്ടികള്‍ അന്തിയുറങ്ങുന്നത് മൂന്ന് ക്ലാസ് മുറികളില്‍

National

ഹോസ്റ്റലില്‍ ഒപ്പം താമസിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങള്‍ അശ്ലീല സൈറ്റുകള്‍ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചു; യുവതി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

അമിത വേഗത്തില്‍ ബസ് ഓടിച്ചത് നേരിട്ട് കണ്ടു; ഡ്രൈവറോട് ലൈസന്‍സ് പോയിട്ടോയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗതാഗത മന്ത്രി