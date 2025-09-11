Connect with us

Kerala

കേരള സര്‍വകലാശാല വി സി മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മല്‍ വിളിച്ച യോഗം അധ്യാപകരും ഡീനുമാരും ബഹിഷ്‌കരിച്ചു

75 പേരില്‍ എട്ടുപേര്‍മാത്രമാണ് യോഗത്തിനെത്തിയത്

Published

Sep 11, 2025 10:55 am |

Last Updated

Sep 11, 2025 10:55 am

തിരുവനന്തപുരം | കേരള സര്‍വകലാശാല വി സി മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മല്‍ വിളിച്ച യോഗം അധ്യാപകരും വകുപ്പ് ഡീനുമാരും ബഹിഷ്‌കരിച്ചു. 75 പേരില്‍ എട്ടുപേര്‍മാത്രമാണ് യോഗത്തിനെത്തിയത്. സി പി എം അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടന യോഗം ബഹിഷ്‌കരിക്കാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

എന്‍ ഐ ആര്‍ എഫ് റാങ്കിംഗില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ അക്കാദമിക് ടീമിനെ അനുമോദിക്കാനായിരുന്നു യോഗം. ദേശീയ റാങ്കിങ്ങില്‍ ഇടം നേടിയ സര്‍വ്വകലാശാല വിസിമാരെ അടുത്ത ദിവസം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. കേരള സര്‍വകലാശാല വി സി മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മലിനെയും കാലിക്കറ്റ് വിസി വി രവീന്ദ്രനെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

33കാരന്റെ ഹൃദയവുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എയര്‍ ആംബുലന്‍സ് കൊച്ചിയിലേക്ക്

Uae

യു എ ഇയും ഇന്ത്യയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സഹകരണത്തിന്

Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ കാണാതായ വയോധികനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹം നേരിട്ട് കണ്ടയാള്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

Kerala

താന്‍ ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതില്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു; കെ ടി ജലീലിനു മറുപടിയുമായി പി കെ ഫിറോസ്

Kerala

വീടിന് മുന്നില്‍ കാര്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തത് ചോദ്യം ചെയ്തു; വാക്കുതര്‍ക്കത്തിനിടെ യുവാക്കള്‍ക്കുനേരെ കാറിടിച്ച് കയറ്റിയെന്ന് പരാതി

Kerala

ഗര്‍ഭഛിദ്രം: അപകടകരമായ മരുന്നു നല്‍കാന്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ യുവ വ്യവസായിയെ ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തി

Kerala

കേരള സര്‍വകലാശാല വി സി മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മല്‍ വിളിച്ച യോഗം അധ്യാപകരും ഡീനുമാരും ബഹിഷ്‌കരിച്ചു