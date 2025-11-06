Connect with us

Organisation

എസ് വൈ എസ് ജില്ലാതല സാന്ത്വനം മെഡിക്കല്‍ കാര്‍ഡ് വിതരണോദ്ഘാടനം

ആന്റോ ആന്റണി എം പി ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു.

Published

Nov 06, 2025 9:59 pm |

Last Updated

Nov 06, 2025 9:59 pm

എസ് വൈ എസ് ജില്ലാതല സാന്ത്വനം മെഡിക്കല്‍ കാര്‍ഡ് വിതരണോദ്ഘാടനം പത്തനംതിട്ടയില്‍ ആന്റോ ആന്റണി എം പി നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

പത്തനംതിട്ട | ‘തണലറ്റവര്‍ക്ക് തുണയാവുക’ എന്ന പ്രമേയത്തില്‍ എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന സാന്ത്വനം വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എസ് വൈ എസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നിര്‍ധനരായ രോഗികള്‍ക്ക് മരുന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സൗജന്യ മെഡിക്കല്‍ കാര്‍ഡ്, ഡയാലിസിസ് കാര്‍ഡ്, മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു. ജില്ലാതല വിതരണോദ്ഘാടനം ആന്റോ ആന്റണി എം പി നിര്‍വഹിച്ചു.

സൗജന്യ മെഡിക്കല്‍ കാര്‍ഡ്, ഡയാലിസിസ് കാര്‍ഡ്, വീല്‍ചെയര്‍, കട്ടില്‍, ഊന്നുവടി, വാട്ടര്‍ ബെഡ്, എയര്‍ ബെഡ്, വാക്കര്‍ തുടങ്ങിയ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ എസ് വൈ എസ് ജില്ലയില്‍ നല്‍കിവരുന്നുണ്ട്.

സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറാംഗം അബ്ദുറഹ്മാന്‍ സഖാഫി വിഴിഞ്ഞം, സയ്യിദ് ബാഫഖ്‌റുദ്ധീന്‍ ബുഖാരി, അബ്ദുല്‍ സലാം സഖാഫി, മുനീര്‍ ജൗഹരി, റഷീദ് മുസ്‌ലിയാര്‍ പന്തളം, യൂസുഫ്, ഇസ്മാഇല്‍, സലാഹുദ്ദീന്‍ മദനി പ്രസംഗിച്ചു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: മുന്‍ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണര്‍ കെ എസ് ബൈജു അറസ്റ്റില്‍

Kannur

ചിക്മംഗളൂരില്‍ വാഹനാപകടം; രണ്ട് മലയാളി യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു

National

ട്വൻ്റി 20 ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യയിലെ വേദികൾ അഹമ്മദാബാദ്, ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ, മുംബൈ

National

ജെഎന്‍യു വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഇടതു സഖ്യത്തിന് വന്‍ വിജയം

Kasargod

കാസര്‍ക്കോട് സ്‌ക്കൂട്ടര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലില്‍ ഇടിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

പാലക്കാട് കണ്ണാടി സ്‌കൂളിലെ 14 കാരന്റെ ആത്മഹത്യ; സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്ത അധ്യാപികയെ തിരിച്ചെടുത്തു

Kerala

തിരുവല്ല കവിത കൊലക്കേസ്: പ്രതി അജിൻ റെജി മാത്യുവിന് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും ശിക്ഷ