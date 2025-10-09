Connect with us

Kasargod

എസ് വൈ എസ് ബദിയടുക്ക സോണ്‍ സ്‌നേഹ ലോകം: ദാറുല്‍ മഹബ്ബ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

സ്‌നേഹ ലോകം സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസ് ദാറുല്‍ മഹബ്ബ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Oct 09, 2025 7:11 pm |

Oct 09, 2025 7:11 pm

ബദിയടുക്ക \ പ്രവാചകര്‍ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്‍മദിനത്തിന് 1500 തികഞ്ഞ സവിശേഷ സാഹചര്യത്തില്‍ തിരുനബിയുടെ(സ്വ) സ്‌നേഹസന്ദേശങ്ങളും ദര്‍ശനങ്ങളും സമകാലിക സമൂഹത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രസക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തില്‍ എസ് വൈ എസ് ബദിയടുക്ക സോണ്‍ഒക്ടോബര്‍ 25 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ രാത്രി 10 മണി വരെ നടക്കുന്ന സ്‌നേഹ ലോകം സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസ് ദാറുല്‍ മഹബ്ബ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

സംഗത്തില്‍ സോണ്‍ ദഅവാ കാര്യ പ്രസിഡണ്ട് സയ്യിദ് അലി ഹൈദര്‍ ത്വല്‍ഹത്ത് തങ്ങള്‍ പ്രാരംഭ പ്രാര്‍ത്ഥന നടത്തി.സ്വാഗത സംഘം ചെയര്‍മാന്‍ മൊയ്ദുട്ടി ഹാജി നെക്രാജെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ജന.കണ്‍വീനര്‍ എ കെ സഖാഫി കന്യാന ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തി.ഐ സി എഫ് ഇന്റര്‍നാഷ്ണല്‍ സെക്രട്ടറി ഹാജി ഹമീദ് പരപ്പ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.സോണ്‍ ജന.സെക്രട്ടറി ഹാഫിള് എന്‍ കെ എം മഹ്‌ളരി ബെളിഞ്ച കര്‍മ്മപദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു.

നൂറുദ്ധീന്‍ മുസ്ലിയാര്‍, അബ്ദുറസാഖ് മുസ്ലിയാര്‍ നെക്രാജെ, അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ ഹാജി കൊല്യം, ബഷീര്‍ സഖാഫി കൊല്യം, കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സോണ്‍ ജന.സെക്രട്ടറി എസ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലീയാര്‍, എസ്എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം അസീസ് ഹിമമി ഗോസാഡ, സ്വാഗത സംഘം ഫിനാന്‍സ് സെക്രട്ടറി ഹമീദലി മാവിനക്കട്ട, കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ഇഖ്ബാല്‍ ആലങ്കോള്‍, സോണ്‍ സെക്രട്ടറിമാരായ കബീര്‍ ഹിമമി ഗോളിയടുക്ക, ഹസൈനാര്‍ സഅദി ചര്‍ളടുക്ക, ഹുസൈന്‍ സഖാഫി തുപ്പക്കല്‍, നംസീര്‍ മാസ്റ്റര്‍, ശഫീഖ് സുഹ്രി എര്‍മാളം, എസ് എസ് എഫ് ഡിവിഷന്‍ പ്രസിഡണ്ട് ശംഷാദ് ഹിമമി, ജന.സെക്രട്ടറി അല്‍ത്താഫ് ഏണിയാടി സംബന്ധിച്ചു

