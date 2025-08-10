Connect with us

Kerala

ദമ്പതികള്‍ക്കുമേല്‍ പെട്രോളൊഴിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

ബിജിന്റെ വലതു കൈയുടെ അസ്ഥി അടിച്ചു തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു

Published

Aug 10, 2025 9:14 pm |

Last Updated

Aug 10, 2025 9:15 pm

പത്തനംതിട്ട |  ദമ്പതികള്‍ക്കുമേല്‍ പെട്രോള്‍ ഒഴിക്കുകയും ഹെല്‍മെറ്റ് കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റില്‍. കാല്ലമുള ചാത്തന്‍തറ പത്തായപ്പാറ വീട്ടില്‍ പി വി മണി (50)യെയാണ് നെടുങ്കുന്നത്തു നിന്നും വെച്ചൂച്ചിറ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

കഴിഞ്ഞമാസം 20ന് രാത്രി കൊല്ലമുള ചാത്തന്‍തറ കാഞ്ഞിരപ്പാറ വീട്ടില്‍ ബിജിന്‍ കെ ബിജുവിന്റെ വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ചകയറി പ്രതി ദമ്പതികള്‍ക്ക് മേല്‍ പെട്രോളൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. ബിജിന്റെ വലതു കൈയുടെ അസ്ഥി അടിച്ചു തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണസംഘം സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകള്‍ ശേഖരിച്ചു. വെച്ചൂച്ചിറ പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എം ആര്‍ സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. അന്വേഷണ സംഘത്തില്‍ എസ് ഐ പി വി സുഭാഷ്, എ എസ് ഐ മനോജ്, സി പി ഓമാരായ ശ്രീകാന്ത് , അശ്വതിഷ് എന്നിവരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

വോട്ട് ക്രമക്കേട് ആരോപണത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തെളിവുകള്‍ ഹാജരാക്കണം; നോട്ടീസ് അയച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍

Uae

ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനയാത്രക്കാര്‍ക്ക് അബുദാബിയില്‍ സിറ്റി ചെക്ക് ഇന്‍ സൗകര്യം ആരംഭിക്കുന്നു

Ongoing News

ബസ് ഇടിച്ച് സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രികന്‍ മരിച്ചു

Kerala

കഞ്ചാവുമായി പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ഒളിച്ചുതാമസിക്കുകയായിരുന്ന മോഷ്ടാക്കളെ റെയില്‍വേ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

Kerala

ദമ്പതികള്‍ക്കുമേല്‍ പെട്രോളൊഴിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പോക്സോ കേസില്‍ പ്രതിക്ക് 34 വര്‍ഷം കഠിന തടവും 1.65 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും