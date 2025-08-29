Connect with us

Kerala

ഓണാഘോഷത്തിനിടെ വിദ്യാര്‍ഥി കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

അഗളി ഐ എച്ച് ആര്‍ ഡി കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥി ജീവയാണ് മരിച്ചത്

Published

Aug 29, 2025 8:49 pm |

Last Updated

Aug 29, 2025 8:49 pm

പാലക്കാട് | ഓണാഘോഷത്തിനിടെ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. അഗളി ഐ എച്ച് ആര്‍ ഡി കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥി ജീവയാണ് മരിച്ചത്. വടംവലി മത്സരം കഴിഞ്ഞയുടനെ ജീവ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.

അഗളി സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ച ശേഷം കോട്ടത്തറ ട്രൈബല്‍ താലൂക്കാശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----