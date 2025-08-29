Kerala
ഓണാഘോഷത്തിനിടെ വിദ്യാര്ഥി കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു
അഗളി ഐ എച്ച് ആര് ഡി കോളജ് വിദ്യാര്ഥി ജീവയാണ് മരിച്ചത്
പാലക്കാട് | ഓണാഘോഷത്തിനിടെ കോളജ് വിദ്യാര്ഥി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. അഗളി ഐ എച്ച് ആര് ഡി കോളജ് വിദ്യാര്ഥി ജീവയാണ് മരിച്ചത്. വടംവലി മത്സരം കഴിഞ്ഞയുടനെ ജീവ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.
അഗളി സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ച ശേഷം കോട്ടത്തറ ട്രൈബല് താലൂക്കാശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും വിദ്യാര്ഥി മരിച്ചിരുന്നു.
