Kozhikode
വര്ണശബളമായി സ്മൈല് കേരള ഫ്യൂച്ചര് അസംബ്ലികള്
സൗത്ത് ജില്ലയില് മുക്കം, ഓമശ്ശേരി, നരിക്കുനി, കുന്ദമംഗലം, ഫറോക്ക്, മാവൂര് ഡിവിഷനുകളിലാണ് ഇന്നലെ സ്മൈല് കേരള ഫ്യൂച്ചര് അസംബ്ലിയും വിദ്യാര്ഥി റാലിയും നടന്നത്.
കോഴിക്കോട്| കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കേരളയാത്രയുടെ മുന്നോടിയായി എസ് എസ് എഫ് ഡിവിഷന് കമ്മിറ്റികള് സംഘടിപ്പിച്ച സ്മൈല് കേരള ഫ്യൂച്ചര് അസംബ്ലികള് വര്ണശബളമായി. തുടര്ന്ന് ഡിവിഷന് കേന്ദ്രങ്ങളില് വിദ്യാര്ഥി റാലിയും നടന്നു. സൗത്ത് ജില്ലയില് മുക്കം, ഓമശ്ശേരി, നരിക്കുനി, കുന്ദമംഗലം, ഫറോക്ക്, മാവൂര് ഡിവിഷനുകളിലാണ് ഇന്നലെ സ്മൈല് കേരള ഫ്യൂച്ചര് അസംബ്ലിയും വിദ്യാര്ഥി റാലിയും നടന്നത്. സെക്ടറുകളില് നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്മാര്ട്ട് കോര് അംഗങ്ങളാണ് സമ്മിറ്റില് സംബന്ധിച്ചത്.
മാവൂര് ഡിവിഷന്
സയ്യിദ് അബ്ദുർറഹ്മാന് ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങള് പതാക ഉയര്ത്തി മാവൂര് ഡിവിഷന് ഫ്യൂച്ചര് സമ്മിറ്റിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഡിവിഷന് പ്രസിഡന്റ്സയ്യിദ് നസീബ് സഖാഫിയുടെ അധ്യക്ഷതയില് എസ് എസ് എഫ് ദേശീയ സെക്രട്ടറി നിയാസ് എളേറ്റില് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യാസീന് ഫവാസ് പൂനൂര്, ശാഹുല് ഹമീദ് ഐക്കരപ്പടി, റോഷന് കരുമ്പാല, സഹല് പുള്ളന്നൂര്, ജെസ്സിന് സലീം വിവിധ സെഷനുകള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കി. കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദലി മാസ്റ്റര് നെച്ചായില്, ഉസ്മാന് സഖാഫി മാവൂര്, ബിശാറത് റഹ്മാന് സഖാഫി സംസാരിച്ചു.
അബ്ദുല്ല മാസ്റ്റര്, അജ്സല് സഖാഫി ആയംകുളം, സയ്യിദ് ജാബിര് തങ്ങള്, ശാദില് നൂറാനി, അജ്മല് സഖാഫി മാവൂര്, റഹീം സഖാഫി കായ ലം, നിയാസ് തങ്ങള് കൂളിമാട് പങ്കെടുത്തു.
മാവൂര് മഹ്ളറ പബ്ലിക് സ്കൂളില് നിന്ന് ആരംഭിച്ച സ്മൈല് വിദ്യാര്ഥികളുടെ റാലി സയ്യിദ് ഫളല് ഹാശിം സഖാഫി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. മാവൂര് ടൗണില് സമാപിച്ചു.
ശുഐബ് കാമില് സഖാഫി, റാസി താത്തൂര്, റോഷന് പെരുവയല് സംസാരിച്ചു.
കുന്ദമംഗലം
ഡിവിഷന് ഫ്യൂച്ചര് സമ്മിറ്റും വിദ്യാര്ഥി റാലിയും കാരന്തൂരില് നടന്നു. ഡിവിഷന് പ്രസിഡന്റ് റഊഫ് സഖാഫി കുറ്റിക്കാട്ടൂരിന്റെ അധ്യക്ഷതയില് എസ് വൈ എസ് സോണ് പ്രസിഡന്റ് അശ്റഫ് അഹ്സനി സമ്മിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ചു.
ശഹബാസ് ചളിക്കോട്, സ്വലാഹുദ്ദീന് സഖാഫി പുള്ളന്നൂര്, ഇര്ശാദ് സഖാഫി പെരിങ്ങൊളം, സുൽഫിക്കര് അലി മായനാട് വിവിധ സെഷനുകള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കി.
ആദില് മുബാറക് പൊക്കുന്ന്, ജലാല് സഖാഫി, ശുഐബ് അദനി പങ്കെടുത്തു. റാഹില് പതിമംഗലം സ്വാഗതവും യാസിര് നൂറാനി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
മുക്കം
എരഞ്ഞിമാവ് അപക്സ് സ്കൂളില് നടന്ന മുക്കം ഡിവിഷന് ഫ്യൂച്ചര് സമ്മിറ്റില് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സോണ് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി ജബ്ബാര് സഖാഫി പതാക ഉയര്ത്തി. ഡിവിഷന് പ്രസിഡന്റ് ഹാഫിള് അസ്ഹറുദ്ദീന് സഖാഫിയുടെ അധ്യക്ഷതയില് എസ് വൈ എസ് സൗത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മജീദ് പൂത്തൊടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുശ്താഖ് സഖാഫി, ഫവാസ് എം പി, ഫവാസ് വിവിധ സെഷനുകള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കി.
അശ്റഫ് കെ വി, സിറാജ് സഖാഫി നെരോത്ത്, നബീല് സര്ക്കാര് പറമ്പ്, സുഹൈദ് പന്നിക്കോട് സംബന്ധിച്ചു. സ്വാദിഖ് ചെറുവാടി സ്വാഗതവും യൂസുഫ് റബ്ബാനി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. നോര്ത്ത് കാരശ്ശേരിയില് നിന്ന് ആരംഭിച്ച സ്മൈല് വിദ്യാര്ഥികളുടെ റാലി മുക്കത്ത് സമാപിച്ചു. വിവിധ യൂനിറ്റുകളില് നിന്നായി അഞ്ഞൂറോളം ഓളം വിദ്യാര്ഥികള് റാലിയില് സംബന്ധിച്ചു.
കോഴിക്കോട്
ഡിവിഷന് സ്മാര്ട്ട് കോര് ഫ്യൂച്ചര് അസംബ്ലി വെള്ളിമാട്കുന്ന് മര്ഹൂം ബാദുഷ നഗറില് എസ് വൈ എസ് സോണ് പ്രസിഡന്റ് സ്വാലിഹ് സഖാഫി അന്നശേരി ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ചു.
ഡിവിഷന് പ്രസിഡന്റ് ത്വയ്യിബ് സഅദി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. റാശിദ് സഖാഫി പാലാഴി, ശഹബാസ് ചളിക്കോട് വിവിധ സെഷനുകള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കി. കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സോണ് സെക്രട്ടറി അബ്ദുസ്സലാം വെള്ളിമാട്കുന്ന്, നിസാര് തിരുവണ്ണൂര്, നിസാര് വട്ടക്കിണര്, ജസീം നൈനാം വളപ്പ് പങ്കെടുത്തു.
“ലെറ്റ്സ് സ്മൈല്’ വിദ്യാര്ഥി റാലി സ്വാഗതസംഘം ചെയര്മാന് റസാഖ് കാഞ്ഞിരത്തിങ്കല് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. വെള്ളിമാടുകുന്നില് നിന്നാരംഭിച്ച റാലി മൂഴിക്കലില് സമാപിച്ചു.
ഫറോക്ക്
ഡിവിഷന് സ്മൈല് കേരള ഫ്യൂച്ചര് അസംബ്ലി ഒളവണ്ണ മദീനത്തു സി എം ക്യാമ്പസില് നടന്നു. ഡിവിഷന് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് റഈസ് ബുഖാരിയുടെ അധ്യക്ഷതയില് നടന്ന ക്യാമ്പ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഫിനാന്സ് സെക്രട്ടറി കെ വി തങ്ങള് ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ചു. ഇസ്മാഈല് സഖാഫി പെരുമണ്ണ സംബന്ധിച്ചു.
ഹാമിദലി സഖാഫി പാലാഴി, സി കെ എം ഫാറൂഖ് മാസ്റ്റര് പള്ളിക്കല് വിവിധ സെഷനുകള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കി. ശാഫി ഹാജി രാമനാട്ടുകര, ശബീര് വടക്കുമ്പാട്, നിസാര് ഇര്ഫാനി കോടമ്പുഴ, ജംശി നാഗത്തുംപാടം, നജീബ് സഖാഫി നരിക്കുനി പങ്കെടുത്തു. ആബിദ് സഖാഫി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. വൈകിട്ട് നടന്ന “ലെറ്റ്സ് സ്മൈല്’ വിദ്യാര്ഥി റാലി എസ് വൈ എസ് ഫറോക്ക് സോണ് പ്രസിഡന്റ് റാഫി സഖാഫി പ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഒമ്പത് സെക്ടറുകളില് നിന്നായി ആയിരത്തോളം ലെറ്റ്സ് സ്മൈല് വിദ്യാര്ഥികള് റാലിയില് അണിനിരന്നു. കൈമ്പാലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയ റാലി മാത്തറയില് സമാപിച്ചു.
നരിക്കുനി
ഡിവിഷന് സ്മൈല് കേരള ഫ്യൂച്ചര് അസംബ്ലി കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് നരിക്കുനി സോണ് സെക്രട്ടറി ടി എ മുഹമ്മദ് അഹ്സനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡിവിഷന് പ്രസിഡന്റ് റഖീബ് അഹ്സനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ടി കെ മുഹമ്മദ് ദാരിമി റാലി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.
നിയാസ് എളേറ്റില്, പി സി അബ്ദുര്റഹ്മാന്, സിറാജുദ്ദീന് സഖാഫി നെരോത്ത്, അനസ് പി വിവിധ സെഷനുകള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കി.