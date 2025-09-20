Kerala
കോട്ടയം ആര്പ്പൂക്കര സ്കൂളിന്റെ പിന്ഭാഗത്തുനിന്ന് തലയോട്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങളും അസ്ഥികഷ്ണങ്ങളും കണ്ടെത്തി
മൈതാനത്ത് ഫുട്ബോള് കളിക്കാന് എത്തിയ കുട്ടികള് ബോള് കാട്ടില് പോയത് എടുക്കാന് എത്തിയപ്പോഴാണ് അസ്ഥികഷ്ണങ്ങള് കണ്ടത്.
കോട്ടയം|കോട്ടയം ആര്പ്പൂക്കര സര്ക്കാര് ഹയര് സെക്കന്ററി സ്കൂളിന്റെ പിന്ഭാഗത്തു നിന്ന് തലയോട്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങളും അസ്ഥികഷ്ണങ്ങളും കണ്ടെത്തി. സ്കൂളിന്റെ പിന്വശത്തുള്ള കാടുമൂടിയ സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയത്. മൈതാനത്ത് ഫുട്ബോള് കളിക്കാന് എത്തിയ കുട്ടികള് ബോള് കാട്ടില് പോയത് എടുക്കാന് എത്തിയപ്പോഴാണ് അസ്ഥികഷ്ണങ്ങള് കണ്ടത്.
തുടര്ന്ന് പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. പോലീസും ഫോറന്സിക് വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. അസ്ഥികഷ്ണങ്ങള്ക്ക് കാലപ്പഴക്കം ഉണ്ടെന്ന് അധികൃതര് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില് പോലീസ് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തും.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
കോട്ടയം ആര്പ്പൂക്കര സ്കൂളിന്റെ പിന്ഭാഗത്തുനിന്ന് തലയോട്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങളും അസ്ഥികഷ്ണങ്ങളും കണ്ടെത്തി
Kerala
തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ കൗണ്സിലറായ ബി ജെ പി നേതാവ് ജീവനൊടുക്കി
Kerala
ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമത്തിന് പമ്പാതീരത്ത് തുടക്കമായി
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എ ഇന്ന് പാലക്കാട്ടേക്കില്ല; നിയമസഭ കഴിഞ്ഞ് മതിയെന്ന് ധാരണ
Kerala
എന് എം വിജയന്റെ കടബാധ്യത പാര്ട്ടി തീര്ക്കുമെന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചില്ല
Kerala
പേരൂര്ക്കട എസ്എപി ക്യാമ്പില് പോലീസ് ട്രെയിനി മരിച്ച സംഭവം; പോലീസ് നല്കിയ റിപ്പോര്ട്ട് തള്ളി കുടുംബം
Kerala