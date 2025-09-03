Connect with us

From the print

സിറാജ് ദക്ഷിണ മേഖലാ പ്രചാരണ ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങി

അഞ്ച് ജില്ലകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സംസ്ഥാന ശില്‍പ്പശാല സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗവും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ എ ത്വാഹാ മുസ്്ലിയാര്‍ കായംകുളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Published

Sep 03, 2025 5:00 am |

Last Updated

Sep 03, 2025 12:22 am

കോഴിക്കോട് | “നേരിന്റെ അക്ഷര വെളിച്ചം’ എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ സിറാജ് ദക്ഷിണ മേഖലാ പ്രചാരണ ക്യാമ്പയിനിന് കായംകുളം മജ്‌ലിസില്‍ പ്രൗഢ തുടക്കം. അഞ്ച് ജില്ലകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സംസ്ഥാന ശില്‍പ്പശാല സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗവും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ എ ത്വാഹാ മുസ്്ലിയാര്‍ കായംകുളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

മുസ്ത്വഫ കോഡൂര്‍, അബ്ദുര്‍റഹ്്മാന്‍ പടിക്കല്‍ വിഷയാവതരണം നടത്തി. ഡോ. എന്‍ ഇല്‍യാസ് കുട്ടി, ഡോ. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് സഖാഫി, റഫീഖ് അഹ്്മദ് സഖാഫി, സയ്യിദ് അബ്ദുന്നാസര്‍ തങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചു. ആലപ്പുഴ, തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള കേരള മുസ്്ലിം ജമാഅത്ത് സംയുക്ത എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളാണ് യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ഈ മാസം ഒന്ന് മുതല്‍ അടുത്ത മാസം 31 വരെയാണ് ക്യാമ്പയിന്‍ കാലയളവ്. സിറാജ് പ്രമോഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ രൂപവത്കരിക്കുന്നതോടെ ക്യാമ്പയിന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഗതിവേഗം കൂടും.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വയനാട്, കാസര്‍കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജുകള്‍ക്കായി എന്‍എംസി അനുമതിയായി

Kerala

നാണയത്തുട്ടുകള്‍ സ്വരൂപിച്ച് പണം കണ്ടെത്തി നബിദിനത്തില്‍ വിശുദ്ധ ഭൂമിയിലേക്ക്;45 മഅ്ദിന്‍ ദഅ്വ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ആഗ്രഹ സഫലീകരണം

Kerala

വള്ളസദ്യയില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ദമ്പതികള്‍ പമ്പാനദിയില്‍ ഒഴുക്കില്‍ പെട്ടു; ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചു

National

മറാത്ത സംവരണ പ്രക്ഷോഭം: മനോജ് ജരാംഗെ-പാട്ടീൽ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു

Kerala

ഷാജന്‍ സ്‌കറിയയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; പ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം

International

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും ശക്തമായ ഭൂകമ്പം; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടു; മരണസംഖ്യ 1400 കവിഞ്ഞു

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം മഴക്ക് സാധ്യത; വിവിധ ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്