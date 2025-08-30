Connect with us

Kerala

വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ ഷാജൻ സ്കറിയയ്ക്ക് മർദനമേറ്റു

വാർത്ത നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം

Published

Aug 30, 2025 8:07 pm |

Last Updated

Aug 30, 2025 8:07 pm

തൊടുപുഴ | മറുനാടൻ മലയാളി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉടമ ഷാജൻ സ്കറിയയ്ക്ക് വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മർദനമേറ്റു. സന്ധ്യക്ക്‌ തൊടുപുഴ മങ്ങാട്ടുകവലക്കടുത്താണ് സംഭവം. പോലീസെത്തി ഷാജനെ പരുക്കുകളോടെ തൊടുപുഴയിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ  പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വാർത്ത നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദമാണ് തർക്കത്തിനിടയാക്കിയത്.

വാഹനം തടഞ്ഞ് നിർത്തി മൂന്ന് പേർ മർദിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂക്കിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ രക്തം വാർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സി കെ ജാനുവിന്റെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി എന്‍ ഡി എ വിട്ടു

Kerala

കണ്ണപുരം സ്‌ഫോടനക്കേസ് പ്രതി പിടിയില്‍

International

പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ്റാഈൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഹൂത്തികൾ

Kerala

വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ ഷാജൻ സ്കറിയയ്ക്ക് മർദനമേറ്റു

Kerala

സ്കൂളിലെ സ്ഫോടനം: ഗൗരവത്തിൽ അന്വേഷിക്കാത്തത് ബി ജെ പി-സി പി എം അന്തർധാരമൂലമെന്ന് പി കെ ഫിറോസ്

National

തീവ്രവാദികളുടെ 'ഹ്യൂമൻ ജിപിഎസ്' ബാഗു ഖാൻ സുരക്ഷാ സേനയുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Kerala

സേവനം സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകൻ്റെ മുഖമുദ്രയാകണം: പട്ടുവം കെ പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍ 