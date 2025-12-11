Connect with us

Kerala

വടശ്ശേരിക്കര കോടമലയില്‍ സാലമന്‍ വധം; പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും മൂന്നുലക്ഷം രൂപ പിഴയും

പിഴത്തുകയില്‍ ഒന്നരലക്ഷം രൂപ മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബത്തിന് നല്‍കണം.

Published

Dec 11, 2025 7:00 pm |

Last Updated

Dec 11, 2025 7:00 pm

പത്തനംതിട്ട | വടശ്ശേരിക്കര കോടമലയില്‍ സാലമന്‍ എന്നയാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ പ്രതി പ്രകാശ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി. ഇയാളെ ജീവപര്യന്തം തടവിനും മൂന്നുലക്ഷം രൂപ പിഴയൊടുക്കാനും ശിക്ഷിച്ചു. പത്തനംതിട്ട അഡീഷണല്‍ ജില്ലാ ജഡ്ജി മിനിമോള്‍ ഫറൂഖ് ആണ് ഉത്തരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

2017 ആഗസ്റ്റ് 14നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയായ പ്രകാശ്, റബര്‍ മരങ്ങള്‍ കൃത്യമായി വെട്ടുന്നില്ലെന്ന് ഉടമയോട് പരാതി പറഞ്ഞതിനാണ് നോട്ടക്കാരനായ സാലമനെ കൈയും കാലും തല്ലിയൊടിച്ച ശേഷം തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

കന്യാകുമാരി സ്വദേശിയാണ് മരിച്ച സാലമന്‍. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിയാണ് പ്രതി പ്രകാശ്. പിഴത്തുകയില്‍ ഒന്നരലക്ഷം രൂപ മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബത്തിന് നല്‍കണം. റാന്നി സി ഐ ആയിരുന്ന, ഇപ്പോഴത്തെ പത്തനംതിട്ട ഡി വൈ എസ് പി. എസ് ന്യൂമാന്‍ അന്വേഷിച്ച് റിപോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച കേസിലാണ് ശിക്ഷ.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഡല്‍ഹി കലാപ കേസ്: ഉമര്‍ ഖാലിദിന് ജാമ്യം

National

'വോട്ട് ചോരിയില്‍ മറുപടിയില്ല, അമിത് ഷാ മാനസിക സമ്മര്‍ദത്തില്‍'; രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

Kerala

വടശ്ശേരിക്കര കോടമലയില്‍ സാലമന്‍ വധം; പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും മൂന്നുലക്ഷം രൂപ പിഴയും

Kerala

കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ കാല്‍വഴുതി കിണറ്റില്‍ വീണു; അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട് അഞ്ച് വയസ്സുകാരന്‍

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ഒളിവില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവന്നു; തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

Kerala

അധ്യാപികയെ ഭര്‍ത്താവ് സ്‌കൂളിനുള്ളില്‍ കയറി കുത്തിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു; സംഭവം കോട്ടയം പേരൂരില്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: ലോക്‌സഭയില്‍ ഉന്നയിച്ച് ഹൈബി ഈഡന്‍; എസ് ഐ ടിയെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാല്‍