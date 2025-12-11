Kerala
ഹൃദയാഘാതം; വോട്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തിയ യുവാവ് മരിച്ചു
മലപ്പുറം താനൂരിലാണ് സംഭവം. പകര തീണ്ടാപ്പാറ നന്ദനില് അലവി (50) ആണ് മരിച്ചത്.
മലപ്പുറം | വോട്ട് ചെയ്ത് വീട്ടില് തിരിച്ചെത്തിയ യുവാവ് ഹൃദയാഘാതംമൂലം മരിച്ചു. മലപ്പുറം താനൂരിലാണ് സംഭവം. പകര തീണ്ടാപ്പാറ നന്ദനില് അലവി (50) ആണ് മരിച്ചത്.
താനാളൂര് ഏഴാം വാര്ഡ് ഒ കെ പാറ മദ്റസയിലാണ് ഉച്ചക്ക് 12ഓടെ അലവി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതിനു ശേഷം ഹൃദയാഘാതം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉടന്തന്നെ തിരൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
എന് അഹമ്മദ് കുട്ടി-ആമിന ദമ്പതിമാരുടെ മകനായ അലവി കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപന ഉടമയാണ്. ഭാര്യ: സുമയ്യ. മകന്: സിയാദ്. സഹോദരങ്ങള്: യൂസുഫ്, ഫാത്വിമ, പരേതനായ ഇസ്മാഈല്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ഹൃദയാഘാതം; വോട്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തിയ യുവാവ് മരിച്ചു
National
എസ് ഐ ആര്: അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തും സമയം നീട്ടിനല്കി
National
ഡല്ഹി കലാപ കേസ്: ഉമര് ഖാലിദിന് ജാമ്യം
National
'വോട്ട് ചോരിയില് മറുപടിയില്ല, അമിത് ഷാ മാനസിക സമ്മര്ദത്തില്'; രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി രാഹുല് ഗാന്ധി
Kerala
വടശ്ശേരിക്കര കോടമലയില് സാലമന് വധം; പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും മൂന്നുലക്ഷം രൂപ പിഴയും
Kerala
കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ കാല്വഴുതി കിണറ്റില് വീണു; അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട് അഞ്ച് വയസ്സുകാരന്
Kerala