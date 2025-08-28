Connect with us

Kerala

ലൈംഗിക പീഡന ശ്രമം: ബി ജെ പി നേതാവ് സി കൃഷ്ണകുമാർ മർദിച്ചെന്നും യുവതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

നൂറുകണക്കിന് പേരുടെ മുന്നില്‍വച്ചായിരുന്നു അതിക്രമം

Published

Aug 28, 2025 4:50 pm |

Last Updated

Aug 28, 2025 4:51 pm

പാലക്കാട് | ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ പീഡനാരോപണം ആവർത്തിച്ച് പരാതിക്കാരി. ബി ജെ പി നേതാവ് സി കൃഷ്ണകുമാര്‍ തന്നെ വലിച്ചിഴച്ച് മര്‍ദിച്ചെന്നും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്നും പീഡനപരാതി നല്‍കിയ യുവതി വാർത്താ കുറിപ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

നൂറുകണക്കിന് പേരുടെ മുന്നില്‍വച്ചായിരുന്നു അതിക്രമം. സുരേഷ്ഗോപിയാണ് ചികിത്സക്ക് പണം നല്‍കിയത്. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് അയച്ച പരാതി ചോര്‍ത്തിയത് താനല്ലെന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കി. കേസ് പോലീസ് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചില്ല. 2014 ല്‍ ഒരു പീഡനശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു. എഫ് ഐ ആറിലും കോടതിയില്‍ കൊടുത്ത മൊഴിയിലും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ്. പോലീസ് കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു നടപടിയും ഇല്ലാതെ പോയതെന്ന് പരാതിക്കാരി പറയുന്നു.

 

