Kerala
സീ പ്ലെയിന് പദ്ധതി; കേരളത്തില് 48 റൂട്ടുകള്ക്ക് ഏവിയേഷന് വകുപ്പിന്റെ അനുമതി
തിരുവനന്തപുരം| കേരള സര്ക്കാരിന്റെ സീ പ്ലെയിന് പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നല്കി ഏവിയേഷന് വകുപ്പ്. സംസ്ഥാനത്ത് 48 റൂട്ടുകള്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതായി പൊതുമരാമത്ത് – ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ വണ് എയര്, മെഹ്എയര്, പിഎച്ച്എല്, സ്പൈസ് ജെറ്റ് എന്നീ കമ്പനികള്ക്കാണ് റൂട്ടുകള് അനുവദിച്ചത്.
സീ പ്ലെയിന് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുവാനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി വരികയാണ്. അതിനായി നടപടികള് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. സീ പ്ലെയിന് പദ്ധതിക്കായി സര്ക്കാര് ബജറ്റില് തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡാമുകളിലുടെയുള്ള സീപ്ലൈന് പദ്ധതി ഭാവി കേരളത്തില് യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കാന് എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും മന്ത്രി ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില് വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാനത്ത് സീ പ്ലെയിന് പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് കൊച്ചിയില് നിന്നും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലേക്ക് വിമാനത്തിന്റെ പരീക്ഷണ പറക്കല് ഉള്പ്പെടെ നേരത്തെ നടത്തിയിരുന്നു.