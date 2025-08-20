Kerala
പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി കോളജിലെ ശമ്പള പ്രതിസന്ധി; അധ്യാപകര്ക്കും അനധ്യാപകര്ക്കും ശമ്പളം ലഭിച്ചു
എന്നാല് താല്ക്കാലിക ജീവനക്കാര്ക്കും സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാര്ക്കും ശമ്പളം നല്കാനായില്ല.
വയനാട്|പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി കോളജിലെ ശമ്പള പ്രതിസന്ധിയില് അധ്യാപകര്ക്കും അനധ്യാപകര്ക്കും ശമ്പളം ലഭിച്ചു. എന്നാല് താല്ക്കാലിക ജീവനക്കാര്ക്കും സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാര്ക്കും ശമ്പളം നല്കാനായില്ല. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അധ്യാപകര് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവരുടെ ബേങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം എത്തിയത്. നൂറോളം വരുന്ന ജീവനക്കാര്ക്കാണ് നിലവില് ശമ്പളം കിട്ടാതിരിക്കുന്നത്.
ശമ്പളത്തിനായി രണ്ടരക്കോടി അധികമായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വരും മാസങ്ങളിലും ശമ്പള പ്രതിസന്ധി തുടരാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
കോഴിക്കോട് ഇരിങ്ങണ്ണൂരില് വിവാഹ വീട്ടില് നിന്ന് 10 പവന് സ്വര്ണവും 6000 രൂപയും മോഷ്ടിച്ചു; പരാതി
Kerala
എറണാകുളം പറവൂര് പ്രിന്സിപ്പല് സബ്കോടതിയില് ബോംബ് ഭീഷണി
National
കര്ണാടകയിലെ ചിത്രദുര്ഗയില് 20കാരിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില് കണ്ടെത്തി; നഗ്നമാക്കപ്പെട്ട ശരീരം പാതി കത്തിയ നിലയില്
Kerala
പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്; നാലാം പ്രതി അനില്കുമാറിന് പരോള് അനുവദിച്ച് സര്ക്കാര്
National
ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; സി പി രാധാകൃഷ്ണന് നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചു
Kerala
തളിപ്പറമ്പ് സര് സയ്യിദ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നോമിനേഷന് നല്കി; കെഎസ്യു പ്രവര്ത്തകനെ എംഎസ്എഫ് - യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവര്ത്തകര് മര്ദിച്ചതായി പരാതി
Kerala