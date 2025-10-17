Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുരുക്കി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ മൊഴി
ശബരിമലയില് നിന്നും തട്ടിയെടുത്ത സ്വര്ണം പങ്കിട്ടെടുത്തെന്ന് പോറ്റി അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം| ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുരുക്കി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ മൊഴി. നടന്നത് വന് ഗൂഢാലോചനയെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി മൊഴി നല്കി. ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇടപാടുകാരായിരുന്ന കല്പേഷിനെ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും പോറ്റി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നല്കി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി സ്പോണ്സറായി അപേക്ഷ നല്കിയതു മുതല് ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയെന്നാണ് വിവരം.
ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര് അടക്കം പോറ്റി എസ്ഐടിയോട് പറഞ്ഞതായാണ് വിവരം. ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണം ചെമ്പായത് ഉള്പ്പെടെ വന് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ്. ശബരിമലയില് നിന്നും തട്ടിയെടുത്ത സ്വര്ണം പങ്കിട്ടെടുത്തെന്ന് പോറ്റി അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. സ്വര്ണപ്പാളി ആര്ക്കുകൈമാറി, എത്ര സ്വര്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ആരൊക്കെ തട്ടിപ്പില് ഉള്പ്പെട്ടു എന്നീ കാര്യങ്ങള് എസ്ഐടി അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്.
താന് സ്പോണ്സറായി എത്തിയതു മുതല് ദേവസ്വത്തിലെ ഉന്നതര് തന്നെ നോട്ടമിട്ടിരുന്നു. ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണം തട്ടിയെടുക്കുകയെന്ന ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കല്പേഷിനെ കൊണ്ടുവന്ന തെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി മൊഴി നല്കി.തട്ടിയെടുത്ത സ്വര്ണം കല്പേഷിന് കൈമാറിയെന്നാണ് ചെന്നൈ സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷന്സിലെ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി എസ്ഐടിയോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. കല്പേഷിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനാല് ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് എസ്ഐടി പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. സ്വര്ണപ്പാളികള് സൂക്ഷിച്ചതായി പറയുന്ന നാഗേഷിനെക്കുറിച്ചും സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.