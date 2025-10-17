Kerala
വിദ്യാര്ഥികളുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങള് ഹനിക്കാന് ഒരു സ്കൂളിനെയും അനുവദിക്കില്ല: മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി
ഇത്തരം തെറ്റായ നടപടി സര്ക്കാര് വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കി
തിരുവനന്തപുരം | വിദ്യാര്ഥികളുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങള് ഹനിക്കാന് ഒരു സ്കൂളിനെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി. ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ച കുട്ടിയെ സ്കൂളില് പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന ഡി ഡി ഇയുടെ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യില്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
കൊച്ചി പള്ളുരുത്തിയിലെ സെന്റ് റീത്താസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ഹിജാബ് വിവാദത്തില് നിലപാട് കടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ഇത്തരം തെറ്റായ നടപടി സര്ക്കാര് വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കി.
ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചതിന്റെ പേരില് വിദ്യാര്ഥിനിയെ ക്ലാസില് നിന്ന് മാറ്റി നിര്ത്തിയ സംഭവം അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാര്ഹവും കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യത്തിന് ചേരാത്തതുമാണ്. ഒരു കുട്ടിയെ വിദ്യാലയത്തില് നിന്ന് അകറ്റി നിര്ത്തുക എന്നത് സംസ്ഥാനം നേടിയെടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടങ്ങളോടു പുറംതിരിഞ്ഞ് നില്ക്കലാണ്. സര്ക്കാര് ഈ വിഷയത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും മന്ത്രി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.