Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

സ്വര്‍ണപ്പാളി വിഷയത്തില്‍ സുനില്‍ കുമാര്‍ ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് വിജിലന്‍സ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

Published

Oct 14, 2025 5:48 pm |

Last Updated

Oct 14, 2025 5:49 pm

പത്തനംതിട്ട | ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ വീണ്ടും നടപടിയുമായി തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്. അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ കെ സുനില്‍ കുമാറിനെ പദവിയില്‍ നിന്ന് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. സുനില്‍ കുമാര്‍ ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് വിജിലന്‍സ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

മുന്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ മുരാരി ബാബുവും കെ സുനില്‍ കുമാറും ഉള്‍പ്പെടെ എട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്ളത്. ബാബുവും സുനില്‍ കുമാറും നിലവില്‍ സര്‍വീസിലുള്ളവരാണ്. നേരത്തെ, മുരാരി ബാബുവിനെ സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോര്‍ഡ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരായ നടപടി കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കാനും ബോര്‍ഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്വര്‍ണം പൊതിഞ്ഞ ചെമ്പുതകിടുകളാണ് ദ്വാരപാലക ശില്‍പങ്ങളിലുള്ളത് എന്നറിയാമായിരുന്നിട്ടും ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയ്ക്ക് കൊടുത്തു വിടാന്‍ സാഹചര്യമൊരുക്കിയെന്നതാണ് സുനില്‍ കുമാറിനെതിരായ കണ്ടെത്തല്‍.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kerala

കേരളത്തില്‍ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളില്‍ തുല്യത ഉറപ്പാക്കും: മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

Kerala

ദേവന് നിവേദിക്കും മുമ്പ് മന്ത്രിക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കി; ആറന്മുള വള്ളസദ്യയില്‍ ആചാരലംഘനമെന്ന് ആരോപണം

Kannur

കണ്ണൂരില്‍ ഇടിമിന്നലേറ്റ് രണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചു

Kerala

പാലക്കാട്ട് രണ്ട് യുവാക്കള്‍ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു

Kerala

ഇ ഡി സമന്‍സ് വിവാദം: വൈകാരികതയല്ല, ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മറുപടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയില്‍ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍

International

വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനത്തിനിടയിലും ഗസ്സയിൽ കുരുതി തുടർന്ന് ഇസ്റാഈൽ സൈന്യം