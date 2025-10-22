Connect with us

Kerala

ശബരിമല ദര്‍ശനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി; രാഷ്ട്രപതി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു

പ്രമാടം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടില്‍ വൈകിട്ട് 4.15 ന് രാഷ്ട്രപതിയെ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ യാത്രയാക്കി.

Published

Oct 22, 2025 4:43 pm |

Last Updated

Oct 22, 2025 4:43 pm

തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്‍മു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്രതിരിച്ചു.

പ്രമാടം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടില്‍ വൈകിട്ട് 4.15 ന് രാഷ്ട്രപതിയെ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ യാത്രയാക്കി.

ആന്റോ ആന്റണി എം പി, കെ യു ജനീഷ് കുമാര്‍ എം എല്‍ എ, പ്രമോദ് നാരായണ്‍ എം എല്‍ എ, ജില്ലാ കലക്ടര്‍ എസ് പ്രേം കൃഷ്ണന്‍, ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആര്‍ ആനന്ദ് എന്നിവരും രാഷ്ട്രപതിയെ യാത്രയാക്കാന്‍ എത്തിയിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പിണറായിക്ക് താന്‍ അയച്ചതെന്ന പേരില്‍ വ്യാജ അസഭ്യ കവിത പ്രചരിക്കുന്നു; സൈബര്‍ പോലീസ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ജി സുധാകരന്‍

Editors Pick

യുവതലമുറയിൽ സ്ട്രോക്ക് വർധിക്കുന്നു; കാരണങ്ങളും പ്രതിവിധികളും ഇതാണ്

Kerala

മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയില്‍ തെരുവുനായ ആക്രമണം; രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

പി എം ശ്രീ പദ്ധതി: ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ വഴങ്ങരുതെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്

Kerala

ക്ലിഫ് ഹൗസ് വളഞ്ഞ് ആശാ വർക്കർമാർ; പൊലീസുമായി സംഘർഷം, അറസ്റ്റ്

Kerala

ശബരിമല ദര്‍ശനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി; രാഷ്ട്രപതി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു

Business

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സി ഇ ഒ സത്യാ നദെല്ലയ്ക്ക് 8,000 കോടി രൂപയുടെ ശമ്പള പാക്കേജ്; എ ഐ രംഗത്തെ മുന്നേറ്റത്തിന് അംഗീകാരം