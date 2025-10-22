Kerala
മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയില് തെരുവുനായ ആക്രമണം; രണ്ട് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പരുക്ക്
പരുക്കേറ്റ വിദ്യാര്ഥികളെ തിരൂരിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
Latest
Kerala
പിണറായിക്ക് താന് അയച്ചതെന്ന പേരില് വ്യാജ അസഭ്യ കവിത പ്രചരിക്കുന്നു; സൈബര് പോലീസ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ജി സുധാകരന്
Editors Pick
യുവതലമുറയിൽ സ്ട്രോക്ക് വർധിക്കുന്നു; കാരണങ്ങളും പ്രതിവിധികളും ഇതാണ്
Kerala
മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയില് തെരുവുനായ ആക്രമണം; രണ്ട് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala
പി എം ശ്രീ പദ്ധതി: ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടക്ക് സര്ക്കാര് വഴങ്ങരുതെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്
Kerala
ക്ലിഫ് ഹൗസ് വളഞ്ഞ് ആശാ വർക്കർമാർ; പൊലീസുമായി സംഘർഷം, അറസ്റ്റ്
Kerala
ശബരിമല ദര്ശനം പൂര്ത്തിയാക്കി; രാഷ്ട്രപതി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു
Business