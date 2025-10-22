Connect with us

Kerala

മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയില്‍ തെരുവുനായ ആക്രമണം; രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരുക്ക്

പരുക്കേറ്റ വിദ്യാര്‍ഥികളെ തിരൂരിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Published

Oct 22, 2025 5:16 pm |

Last Updated

Oct 22, 2025 5:16 pm

മലപ്പുറം | വളാഞ്ചേരിയില്‍ തെരുവുനായ ആക്രമണം.

രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികളെയാണ് നായ ആക്രമിച്ചത്.

പരുക്കേറ്റ ഇവരെ തിരൂരിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Kerala

Kerala

Kerala

Kerala

Kerala

Business

