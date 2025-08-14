National
രാഷ്ട്രപതിയുടെ പോലീസ് മെഡലുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഇത്തവണ 1090 പേര്ക്കാണ് മെഡല്
കേരളത്തില് നിന്ന് എസ്പി അജിത് വിജയന് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡല്
തിരുവനന്തപുരം| ധീരതയ്ക്കും വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുമുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പോലീസ് മെഡലുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത്തവണ 1090 പേര്ക്കാണ് പോലീസ് മെഡലുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതില് 233 പേര്ക്ക് ധീരതയ്ക്കും 99 പേര്ക്ക് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനും 58 പേര്ക്ക് സുസ്ത്യര്ഹമായ സേവനത്തിനുമുള്ള മെഡലുകളുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തില് നിന്ന് എസ്പി അജിത് വിജയന് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡലും മറ്റ് 10 പേര്ക്ക് സുസ്ത്യര്ഹമായ സേവനത്തിനുള്ള മെഡലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
