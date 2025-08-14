Connect with us

National

രാഷ്ട്രപതിയുടെ പോലീസ് മെഡലുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഇത്തവണ 1090 പേര്‍ക്കാണ് മെഡല്‍

കേരളത്തില്‍ നിന്ന് എസ്പി അജിത് വിജയന് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡല്‍

Published

Aug 14, 2025 12:08 pm |

Last Updated

Aug 14, 2025 12:08 pm

തിരുവനന്തപുരം| ധീരതയ്ക്കും വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുമുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പോലീസ് മെഡലുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത്തവണ 1090 പേര്‍ക്കാണ് പോലീസ് മെഡലുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ 233 പേര്‍ക്ക് ധീരതയ്ക്കും 99 പേര്‍ക്ക് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനും 58 പേര്‍ക്ക് സുസ്ത്യര്‍ഹമായ സേവനത്തിനുമുള്ള മെഡലുകളുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തില്‍ നിന്ന് എസ്പി അജിത് വിജയന് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡലും മറ്റ് 10 പേര്‍ക്ക് സുസ്ത്യര്‍ഹമായ സേവനത്തിനുള്ള മെഡലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

രാഷ്ട്രപതിയുടെ പോലീസ് മെഡലുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഇത്തവണ 1090 പേര്‍ക്കാണ് മെഡല്‍

Kerala

മികച്ച വനിത കര്‍ഷക അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ജസ്‌ന പാമ്പ്കടിയേറ്റു മരിച്ചു

Kerala

13 പേര്‍ മരിച്ച കുവൈത്ത് വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തത്തില്‍ 40 ഇന്ത്യക്കാരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Kerala

സ്വകാര്യ ട്യൂഷന്‍ എടുക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് അധ്യാപകര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്

Kerala

സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സഹോദരനും ഭാര്യയ്ക്കും ഇരട്ട വോട്ടു മാത്രമല്ല, രണ്ട് തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡും; അനില്‍ അക്കര

Kerala

വ്യാജ ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്: മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിനെതിരെ കേസ്

Kerala

ശസ്ത്രക്രിയ മുടങ്ങിയതില്‍ തനിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ല; കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസിന് ഡോ ഹാരിസിന്റെ മറുപടി