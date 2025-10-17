Kerala
അടുത്ത് അഞ്ച് ദിവസം ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; പത്ത് ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
ശനിയാഴ്ച ഒമ്പത് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ചുദിവസം ശക്തമായ മഴ തുടരാന് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. പത്ത് ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മലയോര മേഖലകളില് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ശനിയാഴ്ച ഒമ്പത് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട്.
ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഇടിമിന്നലും കാറ്റോടും കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റിനും കടല് പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കേരള, കര്ണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മീന്പിടുത്തത്തിന് വിലക്കേര്പ്പെടുത്തി.
ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.