Connect with us

Kerala

അടുത്ത് അഞ്ച് ദിവസം ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; പത്ത് ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

ശനിയാഴ്ച ഒമ്പത് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

Published

Oct 17, 2025 3:04 pm |

Last Updated

Oct 17, 2025 3:04 pm

തിരുവനന്തപുരം |  സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ചുദിവസം ശക്തമായ മഴ തുടരാന്‍ സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. പത്ത് ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്‍, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മലയോര മേഖലകളില്‍ ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ശനിയാഴ്ച ഒമ്പത് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്.

ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഇടിമിന്നലും കാറ്റോടും കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റിനും കടല്‍ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ കേരള, കര്‍ണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില്‍ മീന്‍പിടുത്തത്തിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി.

ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഔസേപ്പച്ചനും ഫക്രുദ്ദീന്‍ അലിയും ബിജെപി വേദിയില്‍; പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

Kerala

സഅദിയ്യയില്‍ താജുല്‍ ഉലമ നൂറുല്‍ ഉലമ ആണ്ട് നേര്‍ച്ചക്കും സനദ് ദാന സംഗമത്തിനും ഞായറാഴ്ച കൊടിയേറും

Ongoing News

മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിന് തിരിച്ചടി ; കുപ്പിവെള്ളം ബസില്‍ സൂക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ഡ്രൈവറെ സ്ഥലം മാറ്റിയ നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

Kerala

അടുത്ത് അഞ്ച് ദിവസം ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; പത്ത് ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

Kerala

തന്നെ കുടുക്കിയതെന്ന് പോറ്റി; സ്മാര്‍ട്ട് ക്രിയേഷന്‍സും കൊള്ളക്ക് കൂട്ട് നിന്നതായി റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

Kerala

സ്മാര്‍ട്ട് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്; പ്രീലിമിനറി പരീക്ഷ നാളെ

Kerala

അട്ടപ്പാടി ഉള്‍വനത്തില്‍ കുഴിച്ചിട്ട ആദിവാസി സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി