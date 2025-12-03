Kerala
തീവ്ര മഴക്ക് സാധ്യത;ഇടുക്കിയില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്, എട്ട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
വ്യാഴാഴ്ച തൃശൂര്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളില് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്തെ മഴ മുന്നറിയിപ്പില് മാറ്റം. തീവ്ര മഴ കണക്കിലെടുത്ത് ഇടുക്കി ജില്ലയില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശക്തമായ മഴ കണക്കിലെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട് ജില്ലകളില് ശക്തമായ യെല്ലോ അലര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാളെയും മഴ തുടരുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
വ്യാഴാഴ്ച തൃശൂര്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളില് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളിലെ ദിത്വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുര്ബലമായി തുടങ്ങിയതോടെ, വരും ദിവസങ്ങളില് കേരളത്തിന് മുകളില് വീണ്ടും കിഴക്കന് കാറ്റ് അനുകൂലമായി തുടങ്ങാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ശബരിമലയില് വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.