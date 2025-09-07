Kerala
യുവതിക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശം: പോലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ
അടൂർ സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസർ സുനിലിനാണ് സസ്പെൻഷൻ
Latest
Kerala
21 വര്ഷം മുമ്പു കളഞ്ഞുപോയ മൂന്നരപ്പവര് സ്വര്ണമാല തിരികെ നല്കി അജ്ഞാതന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം
International
യെമന് ഡ്രോണ് അക്രമണം: അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് ഇസ്റാഈല്
Kerala
യുവതിക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശം: പോലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ
International
ഗസ്സ സിറ്റി പിടിക്കാനുള്ള നീക്കം: നെതന്യാഹുവിനെതിരെ ഇസ്റാഈലിൽ വൻ പ്രതിഷേധം
Kerala
കൊടുവള്ളി മാനിപുരം ചെറുപുഴയില് കാണാതായ 10 വയസുകാരിയുടെ മൃതദേഹം മൂന്നാം നാള് കണ്ടെത്തി
Kasargod
കാസർകോട്ട് കാഴ്ചപരിമിതരുടെ മീലാദ് ഫെസ്റ്റ് ശ്രദ്ധേയമായി
Kerala