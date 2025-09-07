Connect with us

Kerala

യുവതിക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശം: പോലീസുകാരന് സസ്‌പെൻഷൻ

അടൂർ സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസർ സുനിലിനാണ് സസ്‌പെൻഷൻ

Published

Sep 07, 2025 7:08 pm |

Last Updated

Sep 07, 2025 7:08 pm

പത്തനംതിട്ട | യുവതിക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ച കേസിൽ പോലീസുകാരന് സസ്‌പെൻഷൻ. അടൂർ സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസർ സുനിലിനാണ് സസ്‌പെൻഷൻ.

യുവതിയുടെ മൊഴിയിൽ തിരുവല്ല പോലീസ് കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.

