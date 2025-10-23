Connect with us

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ സിഗ്മാ ഗാങിലെ നാല് കൊടുംകുറ്റവാളികളെ പോലീസ് വെടിവെച്ചു കൊന്നു

ബിഹാര്‍, ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്

Published

Oct 23, 2025 9:28 am

Last Updated

Oct 23, 2025 9:28 am

ന്യൂഡല്‍ഹി|ഡല്‍ഹിയില്‍ ബിഹാറില്‍ നിന്നുള്ള ഗുണ്ടാസംഘമായ സിഗ്മാ ഗാങിലെ നാല് കൊടുംകുറ്റവാളികളെ പോലീസ് വെടിവെച്ചു കൊന്നു. ബിഹാര്‍, ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. ഡല്‍ഹിയിലെ ബഹാദൂര്‍ ഷാ മാര്‍ഗില്‍ പുലര്‍ച്ചെ 2.20 നാണ് ഓപ്പറേഷന്‍. ഡിസിപി സഞ്ജീവ് യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന്‍.

ഗുണ്ടാസംഘത്തിലുള്ളവര്‍ ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വലിയ തട്ടിപ്പിന് ഗൂഡാലോചോന നടത്തിയെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രഞ്ജന്‍ പഥക് (25), ബിംലേഷ് മഹ്‌തോ (25), മനീഷ് പഥക് (33), അമന്‍ താക്കൂര്‍ (21) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവരെ ഡോ. ബി എസ് എ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

പോലീസിന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെതുടര്‍ന്ന് പ്രതികളെ പിടികൂടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍. പ്രതികള്‍ പോലീസിന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തു. തിരിച്ചുള്ള വെടിവെപ്പില്‍ പ്രതികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ പോലീസുകാര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. കൊലപാതകം, ക്രിമിനല്‍ ഗൂഢാലോചന എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ബിഹാറില്‍ നിരവധി ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ പ്രതികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവര്‍.

 

