Kerala

വിഭജന ഭീതി ദിനം: കടുത്ത നിലപാടുമായി ഗവര്‍ണര്‍; പ്രതിരോധവുമായി സര്‍ക്കാറും വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകളും

നിര്‍ദേശം പാലിക്കരുതെന്ന് കോളേജുകള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. പരിപാടി നടത്തിയാല്‍ തടയുമെന്ന് എസ് എഫ് ഐയും കെ എസ് യു വും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്

Published

Aug 14, 2025 7:52 am |

Last Updated

Aug 14, 2025 7:53 am

തിരുവനന്തപുരം | സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിനു മുമ്പു ക്യാമ്പസുകളില്‍ ഇന്നു വിഭജന ഭീതി ദിനം ആചരിക്കണമെന്ന കടുത്ത നിലപാടുമായി ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര അര്‍ലേക്കര്‍ മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോള്‍ പ്രതിരോധവുമായി സര്‍ക്കാറും വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകളും.

നിര്‍ദേശം പാലിക്കരുതെന്ന് കോളേജുകള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. പരിപാടി നടത്തിയാല്‍ തടയുമെന്ന് എസ് എഫ് ഐയും കെ എസ് യു വും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഭജന ഭീതി ദിനം ആചരിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി ഗവര്‍ണറും കേരള സര്‍ക്കാറും തമ്മില്‍ ഭിന്നത രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കെ തമിഴ്‌നാട് ഗവര്‍ണറും സമാനമായ നിര്‍ദ്ദേശവുമായി മുന്നോട്ടുവന്നു. ഇന്ന് ക്യാമ്പസുകളില്‍ പരിപാടികള്‍ നടത്തണമെന്ന് ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച് വിസിമാര്‍ക്ക് വീണ്ടും ഗവര്‍ണര്‍ കത്തയച്ചതിനു പിന്നാലെ ഒരു പരിപാടിയും നടത്തരുതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.

വിഭജന ഭീതിദിനം വിവാദമായതോടെ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലും കോളേജുകളിലും ആകെ ആശയക്കുഴപ്പമാണ്. ഗവര്‍ണറുടെ നീക്കം സംഘപരിവാര്‍ അജണ്ടയെന്ന നിലയില്‍ വ്യപകമായ പ്രതിഷേധം ഉയരുമ്പോഴും രാജ്ഭവന് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കണണെന്ന മുന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചുള്ള പുതിയ കത്തില്‍ പരിപാടി നടത്താന്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് കൂടി വിസിമാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഗവര്‍ണര്‍. രാജ്ഭവന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കരുതെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയെങ്കിലും ഗവര്‍ണറുമായി അടുപ്പമുള്ള വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കെ ടി യു, കേരള, കണ്ണൂര്‍, വിസിമാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം താഴെത്തട്ടിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. കെ ടി യുവില്‍ നാടകം, സെമിനാറുകള്‍ അടക്കം സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

നിര്‍ദ്ദേശത്തിനെതിരെ കേരളയില്‍ എസ് എഫ് ഐ ഗവര്‍ണറുടെയും വിസിയുടെയും കോലം കത്തിച്ചു. കണ്ണൂരില്‍ വി സി പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ഭരണഘടനയുടെ പകര്‍പ്പുമായി എസ് എഫ് ഐ പ്രതിഷേധിച്ചു.

ഗവര്‍ണര്‍മാരുടെ നീക്കത്തിനു പുറമെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ന് വിഭജന ഭീതി ദിനം ആചരിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറും ആഹ്വാനം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടമായവരെയും സ്വന്തം രാജ്യത്തുനിന്ന് പിഴുതെറിയപ്പെട്ടവരെയും അനുസ്മരിക്കുന്നതിനാ 2021ല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിഭജന ഭീതി ദിനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വിവിധ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ എതിര്‍പ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദിനാചരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍.

