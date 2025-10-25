Kerala
ജിമ്മിലെ വര്ക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞെത്തിയ യുവാവ് കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു
സ്ഥിരമായി ജിമ്മില് പോവാറുള്ള രാമചന്ദ്രന് ഇന്ന് പോയി വന്ന ശേഷം കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു
പാലക്കാട് | ജിമ്മിലെ വര്ക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞെത്തിയ യുവാവ് കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കരിമ്പുഴ സ്വദേശി കുന്നത്തുവീട്ടില് രാമചന്ദ്രനാണ് മരിച്ചത്
സ്ഥിരമായി ജിമ്മില് പോവാറുള്ള രാമചന്ദ്രന് ഇന്ന് പോയി വന്ന ശേഷം കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഉടന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
പുത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ മരമില്ലില് മാനേജറായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ജിമ്മിലെ വര്ക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞെത്തിയ യുവാവ് കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു
National
പഠിക്കാന് പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടമായില്ല; പതിനാലുകാരന് മാതാവിനെ താലിമാല കഴുത്തില് മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തി
International
അമേരിക്കയില് വാരാന്ത്യ പാര്ട്ടിക്കിടെ വെടിവെപ്പ്; രണ്ട് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
National
ലഹരി മരുന്ന് വാങ്ങാന് കുഞ്ഞിനെ വിറ്റു; ദമ്പതികള് അറസ്റ്റില്
Kerala
വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ ഡിഗ്രി പരീക്ഷ സമയം പുനക്രമീകരിക്കണം: എസ് എസ് എഫ്
Uae
ദുബൈയില് മലയാളി വിദ്യാര്ഥിയുടെ മരണം ഹൃദയാഘാതം മൂലമെന്ന് ഫോറന്സിക് റിപ്പോര്ട്ട്
Uae