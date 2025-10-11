Kerala
പാലക്കാട് യുവതിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; ഭര്ത്താവ് അറസ്റ്റില്
പെരിന്തല്മണ്ണ ആനമങ്ങാട് ചോലക്കല് വീട്ടില് വൈഷ്ണവി (26) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
പാലക്കാട്|പാലക്കാട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് യുവതിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില് ഭര്ത്താവ് അറസ്റ്റില്. പെരിന്തല്മണ്ണ ആനമങ്ങാട് ചോലക്കല് വീട്ടില് വൈഷ്ണവി (26) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കാട്ടുകുളം സ്വദേശി ദീക്ഷിതിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. വൈഷ്ണവിയെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാകുന്നു.
ഒക്ടോബര് 9ന് രാത്രിയാണ് വൈഷ്ണവിയെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ദീക്ഷിത് മാങ്ങാട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കുന്നത്. വിവരം വൈഷ്ണവിയുടെ ബന്ധുക്കളെയും അറിയിച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രിയില് എത്തിയപ്പോഴേക്കും വൈഷ്ണവി മരിച്ചിരുന്നു.
ഒന്നരവര്ഷം മുമ്പായിരുന്നു വൈഷ്ണവിയും ദീക്ഷിതും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. കൊന്നത് ദീക്ഷിത് തന്നെയാണെന്ന് മണ്ണാര്ക്കാട് ഡിവൈഎസ്പി പറഞ്ഞു. ചോദ്യം ചെയ്യലില് പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈഷ്ണവിക്ക് മറ്റൊരാളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടര്ന്നുള്ള കൊലപാതകമാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ദീക്ഷിതിന്റെ വീട്ടില് ഫോറന്സിക് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പരിശോധന നടത്തി. ആനമങ്ങാട് ചോലക്കല് വീട്ടില് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ മകളാണ് വൈഷ്ണവി.