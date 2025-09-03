Connect with us

Kerala

പാലക്കാട് സ്‌കൂളിലെ സ്ഫോടനം; പോലീസില്‍ ആര്‍ എസ് എസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായതായി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി

ആര്‍ എസ് എസ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ റെയ്ഡ് നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം അദ്ദേഹം ആവര്‍ത്തിച്ചു

Published

Sep 03, 2025 7:29 pm |

Last Updated

Sep 03, 2025 7:29 pm

പാലക്കാട്  | പോലീസില്‍ ആര്‍ എസ് എസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നും പാലക്കാട് സ്‌കൂളിലെ സ്ഫോടനത്തില്‍ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാന്‍ ഇവര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ എന്‍ സുരേഷ് ബാബു ആരോപിച്ചു.

ആര്‍ എസ് എസ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ റെയ്ഡ് നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം അദ്ദേഹം ആവര്‍ത്തിച്ചു. സ്ഫോടനത്തില്‍ പ്രതികളായവര്‍ക്ക് ബി ജെ പി ബന്ധമുണ്ട്. പിടിയിലായ പ്രതി ബി ജെ പി-ആര്‍ എസ് എസ് പ്രവര്‍ത്തകനാണെന്നും പ്രതിയുടെ പ്രദേശം ആര്‍ എസ് എസ് സ്വാധീന മേഖലയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പിടിയിലായ സുരേഷ് സജീവ ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകനാണ്. ആര്‍ എസ് എസ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സ്ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കേസ് ലഘൂകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ര്‍ എസ് എസിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം പോലീസ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ കാണാമെന്നും സുരേഷ് ബാബു താക്കീത് നല്‍കി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പരാതി നല്‍കി വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമം; കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസുമായി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍

Editors Pick

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ 'ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്‌സ്' ഫീച്ചർ ഇനി വാട്സ്ആപ്പിലും

National

വോട്ടര്‍ അധികാര്‍ യാത്രയില്‍ അസഭ്യമുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയെന്നാരോപിച്ച് ബീഹാറില്‍ നാളെ ബി ജെ പി ബന്ദ്

Kerala

മഅ്ദിന്‍ അക്കാദമിയുടെയും സുന്നിസംഘടനകളുടെയും നബിദിന സ്നേഹ റാലി വ്യാഴാഴ്ച

Kerala

പാലക്കാട് സ്‌കൂളിലെ സ്ഫോടനം; പോലീസില്‍ ആര്‍ എസ് എസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായതായി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി

Kerala

ശ്രീനാരായണഗുരു എല്ലാവരെയും ചേര്‍ത്തുപിടിക്കുക എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ചു: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

വയനാട് ദുരന്തം: ലീഗിന്റെ രണ്ടാം കല്ലിടല്‍ പുതിയ പിരിവിന്റെ ചന്ദ്രോദയമെന്ന് കെ ടി ജലീല്‍