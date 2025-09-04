Connect with us

Kerala

പാലക്കാട് പോലീസുകാരനെ കടത്തിണ്ണയില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

പട്ടാമ്പി ട്രാഫിക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അര്‍ജുന്‍ (36) ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Sep 04, 2025 11:54 am |

Last Updated

Sep 04, 2025 11:54 am

പാലക്കാട്|പാലക്കാട് പോലീസുകാരനെ കടത്തിണ്ണയില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. പട്ടാമ്പി ട്രാഫിക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അര്‍ജുന്‍ (36) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഷൊര്‍ണൂരിലെ സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിലാണ് ഇയാളെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

പാലക്കാട് കൊടുന്തിരപ്പിള്ളി സ്വദേശിയായ അര്‍ജുന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഷൊര്‍ണൂര്‍ പരുത്തിപ്ര പോലീസ് കോട്ടേഴ്‌സിലായിരുന്നു താമസം. ഷൊര്‍ണൂര്‍ സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ വി രവികുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഓണാഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് വീട്ടിലെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കുഴഞ്ഞ് വീണു മരിച്ചു

National

അനധികൃത മരംമുറി; പ്രളയബാധിത സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച് സുപ്രീം കോടതി

Kerala

സ്ത്രീകളെ പിന്തുടര്‍ന്ന് ശല്യം ചെയ്തു, ഇരകളെ ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രത്തിന് നിര്‍ബന്ധിച്ചു; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എക്കെതിരെ കോടതിയില്‍ എഫ്‌ഐആര്‍

Kerala

കേസ് ഒതുക്കാന്‍ 20 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്ന് സുജിത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍; ദുര്‍ബല വകുപ്പുകള്‍ ചേര്‍ത്ത് പോലീസുകാരെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമമെന്നും ആരോപണം

Kerala

പാലക്കാട് പോലീസുകാരനെ കടത്തിണ്ണയില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

ആര്‍മി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി; സെപ്തംബര്‍ 10 മുതല്‍ 16 വരെ നെടുങ്കണ്ടത്ത്

Kerala

വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; മലപ്പുറത്ത് പത്ത് വയസുകാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു