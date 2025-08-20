Connect with us

International

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് ട്രക്കിലും ബൈക്കിലും ഇടിച്ചു അപകടം; 50ലധികം പേര്‍ മരിച്ചു

ബസിന്റെ അമിത വേഗതയും അശ്രദ്ധയുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് ഹെറാത്ത് പ്രവിശ്യയിലെ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Published

Aug 20, 2025 8:45 am |

Last Updated

Aug 20, 2025 8:47 am

കാബൂള്‍|പടിഞ്ഞാറന്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് ട്രക്കിലും ബൈക്കിലും ഇടിച്ചു അപകടം. അപകടത്തില്‍പെട്ട് 50ലേറെ പേര്‍ മരിച്ചു. ഇറാനില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ കുടിയേറ്റക്കാരുമായി പോയ ബസ് ഒരു ട്രക്കിലും ബൈക്കിലും ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.  ഹെറാത്ത് നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള ഗുസാര ജില്ലയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മരിച്ചവരില്‍ അധികം പേരും ബസിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ്. ട്രക്കില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന രണ്ട് പേര്‍, മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന രണ്ട് പേരും മരിച്ചു. ബസിന്റെ അമിത വേഗതയും അശ്രദ്ധയുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് ഹെറാത്ത് പ്രവിശ്യയിലെ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാനില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന അഫ്ഗാനികളാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്. മോശം റോഡ്, ഹൈവേകളിലെ അപകടകരമായ ഡ്രൈവിംഗ്, നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവയാണ് ഈ അപകടങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറില്‍ മധ്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ബസുകള്‍ ഇന്ധന ടാങ്കറിലും ട്രക്കിലും കൂട്ടിയിടിച്ച് വലിയ അപകടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അപകടത്തില്‍ 52 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ സ്‌കൂള്‍ ബസിന് പിന്നില്‍ ടോറസ് ഇടിച്ച് അപകടം; 20 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു

Ongoing News

മലപ്പുറത്തെ 11കാരിക്കും അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു

Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ മകന്റെ മര്‍ദ്ദനമേറ്റ് ചികിത്സയിലിരുന്ന പിതാവ് മരിച്ചു

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നേരെ വീണ്ടും ബോംബ് ഭീഷണി; വിദ്യാര്‍ഥികളേയും ജീവനക്കാരേയും ഒഴിപ്പിച്ചു

National

ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയ്ക്കുനേരെ ആക്രമണം; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയില്‍

National

മുംബൈയില്‍ കനത്ത മഴ കാരണം ഇന്ന് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അവധിയെന്ന് വാട്‌സ് ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങള്‍; വ്യാജമെന്ന് ബിഎംസി

Kerala

ഓണ സദ്യമായി കുടുംബശ്രീയും; വിഭവങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അവസരം