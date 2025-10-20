Connect with us

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; രണ്ട് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്

പത്ത് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ടാണ്‌

തിരുവനന്തപുരം |  സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വ്യാപകമായി ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത. മധ്യകേരളത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി.എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്ത് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ടാണ്‌

 

മലയോര മേഖലകളില്‍ കനത്ത മഴ തുടരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമുള്ള ഇടിമിന്നലും കാറ്റോടും കൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത.ശക്തമായ കാറ്റിനും കടല്‍ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ കേരള കര്‍ണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില്‍ മീന്‍പിടുത്തത്തിന് വിലക്ക് തുടരും.

ഇടുക്കിയില്‍ മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞു.ഇന്നലെ രാത്രിയില്‍ നേരിയ മഴ മാത്രമാണ് പെയ്തത്.
ഡാമിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതോടെ മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി.
നിലവില്‍ 13 ഷട്ടറുകള്‍ ഒന്നര മീറ്റര്‍ വീതം ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

